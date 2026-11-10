대전시, 지역아동센터 '초록펜 발표회' 개최…600여명 참여

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 10일 지역아동센터 초록펜 특기적성 발표회를 개최했다
- 아동들은 밴드와 뮤지컬 등 다양한 공연으로 실력을 선보였다
- 공예품과 캘리그라피 작품 전시도 5일부터 시청 전시실에서 진행됐다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 10일 시청 대강당에서 지역아동센터 종사자와 학부모 등 600여명이 참석한 가운데 '2026년 지역아동센터 초록펜 특기적성 발표회'를 개최했다고 밝혔다.
지역아동센터 대전지원단이 주관한 이날 행사에서는 아동들이 밴드와 뮤지컬, 합창, 방송댄스 등 다양한 공연을 선보이며 그동안 쌓아온 실력을 뽐냈다.
공연과 함께 작품 전시도 마련됐다. 지난 5일부터 이날까지 시청 전시실에서는 아동들이 직접 제작한 공예품과 캘리그라피 작품 등이 시민들에게 공개됐다.
'초록펜 특기적성 사업'은 대전시가 2015년부터 추진해 온 아동 돌봄 프로그램이다. 지역아동센터에 예체능 전문 강사를 파견해 취약계층 아동들이 다양한 문화·예술 활동을 경험하고 재능을 개발할 수 있도록 지원하고 있다.
이선민 대전시 복지국장은 "아이들이 자신의 가능성을 발견하고 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영해 아동들이 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com