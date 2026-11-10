대전교육연수원, 퇴직 앞둔 교원 노후 준비 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전교육연수원은 10일 퇴직 예정 교원 대상 미래설계 연수를 운영했다
- 연금·금융·세무 설계와 은퇴 후 삶 준비 교육을 진행했다
- 원예 체험을 통해 교원들의 정서적 재충전도 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육연수원이 퇴직을 앞둔 교원들에게 연금·금융·세무 설계와 정서적 재충전 프로그램을 제공해 안정적인 노후 준비를 지원한다.
교육연수원은 오는 12일까지 연수원 분원에서 퇴직을 5년 이내로 앞둔 유·초·중등 교원 40명을 대상으로 '2026년 행복한 인생 2막 미래설계 직무연수(2기)'를 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 연수는 교직 생활을 마무리하고 새로운 출발을 준비하는 교원들이 사회 변화에 대응하고 퇴직 이후의 삶을 안정적으로 설계할 수 있도록 마련됐다.
교육 과정은 공무원연금 제도 이해, 은퇴 이후 행복한 삶을 위한 미래 설계, 사전 증여와 상속세 절세 등 세무 설계로 구성됐다. 생태전환교육과 연계한 원예 리스 만들기 등 체험 프로그램도 진행한다.
특히 연금과 금융 분야 전문가, 세무사 등을 강사로 초빙해 퇴직 전후 필요한 금융 관리와 절세 정보를 제공한다. 원예 실습을 통해 교직 생활을 돌아보고 새로운 출발을 준비하는 정서적 재충전의 시간도 마련했다.
박광순 원장은 "이번 연수가 오랜 시간 교단을 지켜 온 선생님들이 은퇴 이후의 삶을 미리 그려 보고 새로운 출발을 자신 있게 준비하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 교원의 생애 단계에 맞춘 다양한 연수를 운영해 행복한 인생 2막을 응원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com