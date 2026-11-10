이순화 시의원 "광주 공공산후조리원 0곳…서비스 확충 검토해야"

AI 핵심 요약beta
- 이순화 전남광주통합특별시의원이 10일 광주권 공공산후조리원 설치를 촉구했다
- 이 의원은 민간 시설 의존 실태를 지적하며 합리적 요금의 공공 서비스를 강조했다
- 광주권은 출생아 6495명에 산후조리원 7곳 모두 민간 시설로 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이순화 전남광주통합특별시의원(비례)이 민간 시설에만 의존하고 있는 실태를 짚으며 광주권 공공산후조리원 설치를 촉구했다.
10일 시의회에 따르면 이 의원은 보건복지위원회 가족정책국 소관 행정사무감사에서 "출산가정이 산후조리원을 이용하려면 민간 시설에 의존해야 하는 상황에서 공공산후조리원이 합리적인 요금으로 이용할 수 있는 선택지를 넓혀 줄 수 있다"고 강조했다.
또 "공공과 민간이 서비스의 질과 요금을 두고 선의의 경쟁을 하면 지역 산후조리원 이용료가 합리적인 수준에서 형성되는 데도 도움이 될 수 있다"고 덧붙였다.
이 의원은 "내년까지 공공산후조리원을 10곳으로 늘리는 계획에 광주권은 포함돼 있지 않았다"며 "출산 수요가 많은 지역에는 공공산후조리 서비스를 확충해야 한다"고 당부했다.
그러면서 "인프라가 부족한 지역의 경우 산모의 이동거리와 의료기관 접근성을 고려해 권역별 확장해 나가야 한다"고 말했다.
광주권 출생아는 지난해 기준 6495명이며 산후조리원은 7곳으로 모두 민간 시설이다.
bless4ya@newspim.com