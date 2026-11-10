'호루몽' 신숙옥, 내한 일정 마무리…11일 영화 개봉

AI 핵심 요약beta
- 신숙옥은 10일 영화 ‘호루몽’ 개봉을 앞둔 내한 일정을 마무리했다
- 신숙옥은 1일부터 8일까지 GV와 언론 인터뷰에 참여했으며 전 회차 매진됐다
- 영화 ‘호루몽’은 11일 전국 극장에서 개봉하며 동명 도서도 출간됐다
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이일하 감독과 쓴 동명 도서도 출간…정치·사회 분야 베스트셀러 1위
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 재일 코리안 3세 인권운동가 신숙옥이 영화 '호루몽' 개봉을 앞두고 진행한 내한 일정을 마무리했다고 10일 밝혔다.
신숙옥은 지난 1일부터 8일까지 한국에 머물며 관객과의 대화(GV)와 언론 인터뷰 등에 참여했다. GV는 전 회차 매진됐다.
관객과 만난 자리에서는 오랜 기간 차별에 맞서 활동할 수 있었던 배경으로 한국의 역사를 언급했다.
그는 "제가 이렇게 열심히 여러 가지 할 수 있었던 건 한국 역사의 발자취를 따라가고 있기 때문"이라며 "그 사람들의 뒤를 따라가는 데 부끄럽지 않도록, 제 뿌리가 한국인으로서 부끄럽지 않도록 살아가고 싶다"고 말했다.
한국의 젊은 세대와 만난 소감도 밝혔다. 신숙옥은 "한국에 와서 젊은 세대와 이렇게 이야기할 기회가 없었다"며 "여러분이 따뜻한 눈으로, 따뜻한 말을 건네줘 많은 힘을 받았다"고 전했다.
차별에 대응하기 위해 당사자의 목소리와 연대가 필요하다는 생각도 밝혔다. 그는 "자기가 차별받은 바로 그 자리에서 목소리를 내야 투쟁할 수 있다"며 "그 목소리에 함께해 줄 사람들과 손을 잡아야 한다"고 말했다.
신숙옥과 이일하 감독이 함께 쓴 동명 도서 '호루몽-살아남은 여자 신숙옥의 투쟁기'도 출간됐다. 해당 도서는 교보문고 국내도서 정치·사회 분야 베스트셀러 1위에 올랐다.
영화 '호루몽'은 재일 코리안 3세 신숙옥을 비롯한 세 세대 여성의 삶과 차별에 맞서온 과정을 담은 논픽션 영화다.
'호루몽'은 오는 11일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com