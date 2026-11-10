조상호 세종시장 "충청U대회, 시민 참여형 문화축제로 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 10일 충청U대회를 시민 참여 축제로 준비하라고 주문했다
- 조 시장은 청소년 자원봉사 확대와 문화행사 연계 방안 마련을 당부했다
- 주요 도시개발 현안은 행정수도 기능과 도시 전체 공간 활용 차원에서 검토하라고 했다
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컨벤션센터·택지개발 등 도시공간 활용 방향도 점검 당부
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 2027 충청유니버시아드대회(충청U대회)를 시민들이 직접 참여하고 함께 즐기는 지역 축제로 만들기 위한 준비를 주문했다.
10일 시에 따르면 조 시장은 이날 시청 집현실에서 열린 간부회의에서 "U대회가 끝나면 우리 시에 무엇이 남을지 고민해 봐야 한다"며 "이번 대회가 시민 마음속에 의미 있는 기억으로 남아야 한다"고 강조했다.
이를 위해 시민들이 대회 운영과 문화행사에 직접 참여할 수 있는 다양한 방안을 마련하도록 주문했다.
특히 청소년의 자원봉사 참여 기회를 확대하는 방안을 제안했다. 현재 성인으로 제한된 자원봉사 참여 범위를 청소년까지 넓혀 학생들이 국제대회 현장을 경험할 수 있도록 하자는 것이다.
조 시장은 "학생들에게는 국제대회에 자원봉사자로 참여하는 일이 강렬한 기억으로 남을 수 있다"며 관련 기관과 협의해 참여 연령 확대 방안을 마련해 달라고 당부했다.
대회 기간 세종에서 열리는 문화행사와 경기장 주변 공간 활용도 강조했다.
국립예술단체 공연을 비롯해 'U파크-세종', '어반나잇-세종' 등 문화행사가 지역에 활력을 불어넣을 수 있도록 개최 시기와 장소를 면밀히 검토하라는 주문이다. 대회 관람객뿐 아니라 시민들도 자연스럽게 행사에 참여하고 즐길 수 있도록 연계 방안을 마련해야 한다는 취지다.
조 시장은 "시민들도 우리 도시에서 국제대회가 열린다는 것을 체감할 수 있어야 한다"며 "대회와 축제를 즐긴 추억이 시민들의 기억에 오래 남을 수 있도록 착실히 준비해 달라"고 말했다.
이와 함께 조 시장은 컨벤션센터 건립과 택지개발, 백화점 부지 활용 등 주요 도시개발 현안을 개별 사업 차원이 아닌 도시 전체의 공간 활용 방향에서 검토할 것을 주문했다.
행정수도 완성에 필요한 도시 기능을 갖추기 위해 각 부서가 소관 분야별로 필요한 기능을 점검하고 이를 뒷받침할 공간 확보와 활용 방안을 마련해야 한다는 것이다.
조 시장은 "중앙부처가 들어오면 세종은 행정수도에 걸맞은 기능을 갖춰야 한다"며 "각 부서는 소관 분야에서 앞으로 어떤 기능이 필요한지 짚고, 이를 뒷받침할 공간을 어떻게 마련하고 활용할지 고민해 달라"고 말했다.
한편 조 시장은 이날 회의에서 관내 업체 보호와 육성을 위해 전 실·국이 적극적으로 나서고, 내년도 예산안 심의 과정에서도 시의회와 긴밀히 협력해 주요 현안에 신속하게 대응할 것도 당부했다.
vincent977@newspim.com