대전유성경찰, '온천교 공사' 교통혼잡 대책 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전유성경찰서는 9일 온천교 공사 교통대책 간담회를 개최했다
- 관계기관들은 16일 시작될 공사에 따른 교통혼잡 대응책을 논의했다
- 신호체계 조정과 안전시설 보강 등 교통관리 방안을 마련했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 도시철도 2호선 트램 건설에 따른 온천교 개축 공사가 오는 16일 시작되면서 경찰과 관계기관이 공사 구간의 교통혼잡을 줄이기 위한 대응책 마련에 나섰다.
대전유성경찰서는 지난 9일 온천교 공사 현장과 유성문화원에서 대전시, 유성구, 도로교통공단, 시공사 등 관계기관 20여명이 참석한 가운데 교통대책 간담회를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 간담회는 공사에 따른 차로 부분 통제로 주변 도로의 교통정체와 시민 불편이 예상됨에 따라 사전 대응 방안을 마련하기 위해 추진됐다.
이날 나영민 유성경찰서장과 유성구청장, 대전시 도시철도건설국장 등은 공사 현장을 찾아 차로 통제 계획을 확인하고 인근 교차로의 정체 예상 지점과 교통 흐름을 점검했다.
이어 관계기관들은 현장점검 결과를 토대로 신호체계 조정과 교통안전시설 보강, 공사 구간 현장 교통관리 등 교통혼잡 완화 방안을 논의했다.
나영민 서장은 "트램 건설은 장기적인 교통환경 개선을 위한 사업이지만 공사 초기 시민 불편이 불가피할 수 있다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 교통혼잡에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com