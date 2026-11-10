세종시, 충광농원 축산 악취 해결 '민관 협의체' 출범

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 10일 충광농원 축산악취개선 협의체를 출범했다
- 협의체는 시의회·전문가·농가·주민이 참여해 악취 대책을 논의한다
- 충광농원은 33개 농가에서 가축 약 28만9000마리를 사육한다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 부강면 충광농원의 고질적인 축산 악취 문제를 해결하기 위해 시의회와 전문가, 농가, 주민 등이 참여하는 민관 협의체를 구성했다.
10일 시에 따르면 충광농원의 축산 악취 개선을 위한 현장 중심의 대책 마련을 위해 '충광농원 축산악취개선 협의체'가 출범했다.
협의체는 김동빈 시의회 경제문화위원회 위원의 제안으로 구성됐다.
부강면 충광농원에는 이달 기준 48세대, 100여 명이 거주하고 있으며 현재 33개 축산농가에서 소·돼지·닭 등 약 28만9000마리를 사육하고 있다.
하지만 대부분 축사 시설이 노후화된 데다 돈사 내부 침전물이 쌓이면서 악취 민원이 지속적으로 제기돼 왔다.
시는 이번 협의체를 통해 일회성 컨설팅과 개별 현장 점검의 한계를 보완하고 농원 실정에 맞는 악취 개선 대책을 마련해 추진할 방침이다.
협의체에는 시청 동물정책과·환경정책과·농업정책과·부강면 등 관련 부서와 세종시의회, 축산환경관리원, ㈜세민환경 등 전문가가 참여했다. 충광농원 영농조합법인 대표와 마을이장, 부강면주민자치회 등 지역 주민도 함께했다.
협의체는 앞으로 분기별 회의를 열어 악취 발생 원인과 개선 방안을 논의하고 민관 공동 대응체계를 운영할 계획이다.
손영민 동물정책과장은 "충광농원 악취 문제는 단기간에 해결하기 어렵지만 관련 부서와 시의회, 전문가, 농가가 한데 모인 만큼 현장에 맞는 실효성 있는 대책을 도출할 수 있을 것"이라며 "주민 불편을 최소화하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com