이재진, 젝스키스 연말 공연 불참 선언…"개인 계좌 티켓 판매·미환불 문제"

AI 핵심 요약beta
- 이재진은 10일 젝스키스 연말 공연에 불참한다고 밝혔다
- 개인 계좌 현금 결제와 환불 지연 문제를 확인했다고 설명했다
- 계약 미체결에도 이름 사용한 주최 측에 홍보 중단을 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 젝스키스 이재진이 고지용, 장수원과 함께 출연할 예정이었던 연말 공연에 최종 불참한다고 밝혔다. 티켓 판매 과정에서 개인 계좌를 통한 현금 결제와 환불 지연 문제를 확인했으며, 주최 측에 우려를 전달했지만 해소되지 않았다는 설명이다.
이재진은 10일 자신의 SNS를 통해 '인스파이어 연말 행사 출연 불참 결정 및 정확한 사실관계'라는 제목의 글을 게재했다.
앞서 마운틴무브먼트스토리는 고지용, 이재진, 장수원이 오는 12월 15일과 16일 인천 인스파이어 타워 볼룸에서 '더 트리 인 인스파이어-젝키의 못다 한 이야기'를 개최한다고 발표했다.
이와 관련해 이재진은 "이번 행사는 주최 측에서 먼저 기획서를 제안하면서 출연 협의가 시작됐다"며 "협의 과정에서 행사의 예매 및 결제 방식과 관련한 문제를 확인하게 됐다"고 밝혔다.
이재진은 "출연 협의 당시 주최 측으로부터 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통한 현금 결제 방식에 대해 사전에 안내받은 사실이 없다"며 "이후 팬들의 제보를 통해 주최 측인 마운틴무브먼트스토리 A 대표가 팬들과 개별적으로 접촉해 개인 계좌로 입금을 받고 있다는 사실을 알게 됐다"고 설명했다.
이어 "환불을 요청한 팬들이 아직 환불받지 못하고 있다는 사실도 여러 차례 확인했다"며 "팬들의 피해를 우려해 주최 측에 미환불 건에 대한 조속한 환불과 공식 예매처를 통한 투명한 티켓 판매를 요구했다"고 전했다.
그러나 관련 우려가 해소되지 않아 출연하지 않기로 결정했으며, 주최 측에도 불참 의사를 여러 차례 전달했다는 게 이재진의 설명이다.
또한 이재진은 출연 계약이 최종 체결되지 않았다는 점도 분명히 했다. 그는 "출연 관련 협의는 최종 계약 체결로 이어지지 않았으며, 해당 계약서에 서명하지 않았다"며 "그럼에도 현재까지 저의 사진과 이름이 행사 홍보에 사용되고 있고, 일부 언론 보도에서는 제가 행사를 직접 기획하거나 추진한 것처럼 전달되고 있다"고 지적했다.
이어 "해당 행사는 주최 측의 기획서 제안으로 출연 협의가 시작된 사안이며, 제가 직접 기획하거나 추진한 사실이 없다"고 강조했다.
이재진은 "이미 불참 의사를 여러 차례 전달했고 계약서에도 서명하지 않은 상황에서 출연이 확정된 것처럼 홍보되거나 행사 추진 주체가 사실과 다르게 보도되는 것에 대해 깊은 유감을 표한다"며 주최 측에 자신의 사진과 이름을 활용한 홍보를 즉시 중단하고 기존 홍보물과 내용을 바로잡을 것을 요청했다.
한편 고지용은 지난 5일 인터뷰에서 이번 공연의 기획 배경을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "이재진 형이랑 여름에 만났을 때 내년에 30주년이라는 얘기를 하다가 조촐한 팬미팅을 해보자고 했다"며 "그러다 장수원까지 같이 하게 되면서 판이 커진 것"이라고 설명했다. 이어 "이 행사를 통해 팬들도 30주년에 대한 기대감이 생겨날 거고 저희도 동기부여가 되지 않을까 싶었다"고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com