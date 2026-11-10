"광주패밀리랜드 수리비 시민 혈세로 충당…민간 위탁사 배불리는 구조"

AI 핵심 요약beta
- 오미섭 시의원은 10일 광주패밀리랜드 시설비 부담 구조를 지적했다
- 민간 위탁사는 수익을 챙기지만 유지보수 비용은 시민 세금으로 충당됐다
- 오 의원은 비용 분담과 시설 재투자 의무를 협약서에 명시하라고 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주패밀리랜드 민간 위탁사가 운영 수익을 챙기면서 시설 유지 비용은 시민 세금으로 충당하고 있다는 지적이 나왔다.
10일 전남광주통합특별시의회에 따르면 오미섭 시의원(서구2)은 우치공원관리사무소 행정사무감사에서 "위탁료의 약 93%에 해당하는 10억 2300만원을 시설비로 투입됐다"고 지적했다.
오 의원은 "민간사업자는 운영수익을 가져가면서 시설 유지보수 부담은 시민 세금으로 해결하는 구조가 과연 적절하냐"고 따졌다.
그러면서 "일상적인 수선과 대규모 시설 교체에 대한 비용 부담 주체를 협약서에 명확히 하고, 수탁자의 시설 재투자 의무도 마련해야 한다"고 강조했다.
씽보트에만 4억 3800만원의 시비가 투입된 점을 지적하며 "놀이기구별 설치연도와 내구연한, 안전검사 결과 및 주요 부품 교체 이력을 확인하고 노후 시설의 교체 계획을 수립할 것"을 요구했다.
오미섭 의원은 "시민의 안전과 세금이 투입되는 만큼 민간위탁이라는 이유로 시설 관리 책임이 불분명해서는 안 된다"고 당부했다.
bless4ya@newspim.com