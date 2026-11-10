한밭교육박물관, 전시 해설·체험활동 지원 자원봉사자 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 10일까지 한밭교육박물관 자원봉사자를 모집한다고 밝혔다
- 한밭교육박물관은 오는 20일까지 성인 자원봉사자 10명 이내를 선발한다
- 선발자는 내년 1월부터 전시 해설과 체험활동 지도 등을 맡는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청은 한밭교육박물관이 시민 참여를 통한 열린 박물관 운영을 위해 오는 20일까지 자원봉사자를 모집한다고 밝혔다.
10일 박물관에 따르면 모집 인원은 10명 이내로 선발된 인원은 내년 1월부터 12월까지 관람객 전시 해설과 체험활동 지도, 교육프로그램 운영 지원 등을 맡는다.
모집 대상은 역사와 문화에 관심이 있고 책임감을 갖고 지속적으로 활동할 수 있는 성인이다. 선발은 서류심사와 면접심사를 거쳐 진행한다.
참여 희망자는 한밭교육박물관 홈페이지 공지사항이나 시교육청 홈페이지 구인·구직란에서 지원서 등 관련 서류를 내려받아 작성한 뒤 방문, 우편 또는 전자우편으로 제출하면 된다.
선발된 활동가에게는 소정의 활동비가 지급되며 자원봉사 실적도 인정된다.
고영규 관장은 "시민 자원봉사자의 참여는 박물관과 지역사회를 잇는 소중한 연결고리가 될 것"이라며 "배움의 과거와 현재, 미래를 잇는 박물관을 더욱 풍성하게 만들어갈 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com