충북 공공의료원 재정 위기 도마…도의회 "진료보다 빚 걱정하는 병원 될라"

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회는 10일 청주의료원 등 공공의료기관 재정 상황을 점검했다
- 의원들은 청주의료원 부채와 자본잠식에 국가·충북도 공동 대응을 주문했다
- 코로나19 공공의료 부담 분담과 경영 정상화 방안 마련이 과제로 제시됐다
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충북도 차원 대책과 중장기 경영 정상화 촉구
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 공공의료원의 재정 위기가 충북도의회 행정사무감사에서 핵심 현안으로 부상했다.
코로나19 팬데믹 당시 지역 공공의료를 떠맡았던 청주의료원이 경영난에서 벗어나지 못하면서 공공의료 기능 약화에 대한 우려도 커지고 있다.
충북도의회 복지문화위원회는 10일 제439회 정례회 행정사무감사에서 청주의료원과 충주의료원, 보건환경연구원을 대상으로 공공의료기관의 재정 상황과 경영 정상화 방안을 집중 점검했다.
특히 청주의료원의 재정난을 두고 의원들은 의료원 자체의 경영 문제를 넘어 충북도와 정부가 함께 풀어야 할 과제라는 데 무게를 뒀다.
오창근 의원(청주4)은 청주의료원의 재정 상황이 예상보다 심각하다며 국가와 충북도의 공동 대응 필요성을 제기했다.
김성우 의원(진천2)은 "진료보다 빚 갚을 돈을 걱정하는 병원이 될까 우려스럽다"며 연도별 원금 상환 계획과 부채 관리 방안을 충북도와 공식 협의하라고 요구했다.
하정애 의원(비례)도 자본잠식 상황을 지적하며 부채 상환을 포함한 중장기 경영 개선책을 마련해 위원회에 정기적으로 보고하도록 주문했다.
코로나19 당시 공공의료 역할을 수행한 데 따른 재정 부담을 어떻게 분담할지도 쟁점으로 떠올랐다.
이태훈 의원(괴산)은 "청주의료원이 감염병 위기 속에서 지역 공공의료를 책임졌지만 그 부담이 재정 악화로 이어졌다"며 "경영 정상화와 의료서비스 확대를 병행해야 한다"고 강조했다.
의료원 구성원의 자구 노력도 거론됐다.
허철 의원(청주9)은 노사 협의를 통한 연차수당 대신 연가저축 활용을 긍정적으로 평가하면서도 경영난의 책임이 직원들에게 전가돼서는 안 된다고 지적했다.
조성룡 의원(단양)은 간호사 이직 문제 등 일부 개선 흐름을 언급하며 인력 관리와 의료서비스 안정성을 함께 확보해야 한다고 주문했다.
이번 감사에서 드러난 핵심은 공공의료의 사회적 책임과 의료원의 재정 지속 가능성 사이의 간극이다.
감염병 대응과 취약계층 진료 등 공공의료 기능은 수익성만으로 평가하기 어렵지만 누적된 부채와 자본잠식이 지속되면 의료서비스 유지 자체가 어려워질 수 있다.
결국 의료원의 경영 정상화를 위해서는 내부 비용 절감뿐 아니라 공공의료 수행에 따른 재정 부담을 누가, 어느 수준까지 책임질 것인지에 대한 정책적 판단이 필요하다는 지적이다.
충북도가 구체적인 부채 관리 계획과 재정 지원 원칙을 제시할 수 있을지가 향후 과제로 남았다.
한편 복지문화위원회는 오는 12일까지 문화체육관광국과 충북문화재단, 충청북도역사문화연구원 등을 대상으로 행정사무감사를 이어간다.
baek3413@newspim.com