세종시 공공시설복합단지에 '워커린스페이스 우주센터' 착공

AI 핵심 요약beta
- 워커린스페이스는 10일 세종 공공시설복합단지에서 우주센터 착공식을 진행했다.
- AIT우주센터는 연면적 4300㎡, 지상 4층 규모로 2027년 8월 완공될 예정이다.
- 센터에는 위성 조립·시험과 궤도상 서비스 기술 연구시설이 들어설 것으로 알려졌다.
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내년 8월 완공 목표…지역 우주항공 산업 기반 확대 기대
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 공공시설복합단지에 처음으로 분양 계약을 체결한 기업이 우주센터 건립에 착수했다. 우주기업 워커린스페이스가 위성 조립·시험과 궤도상 서비스 기술을 연구할 시설을 조성하면서 세종시의 우주항공 산업 기반 확대에도 힘이 실릴 전망이다.
10일 세종시에 따르면 세종도시교통공사는 이날 장군면 공공시설복합단지에서 ㈜워커린스페이스의 'AIT우주센터' 착공식을 진행했다.
지난 5월 공공시설복합단지에서 첫 분양 계약을 체결한 워커린스페이스가 실제 건축에 들어간 첫 사례다. 지난해 1월 집현동에 연구소를 개소한 데 이어 장군면에 우주센터까지 조성하면서 세종 내 사업 기반을 확장하게 됐다.
2024년 설립된 워커린스페이스는 궤도상 서비스(OOS·On-Orbit Servicing)와 우주공간 제조·조립(ISAM) 기술을 전문으로 하는 우주기업이다.
핵심 사업은 로봇위성 'VEROS' 개발이다. 하나의 로봇위성이 우주 공간에서 다른 위성의 연료를 보급하고 고장 난 부품을 수리·교체하는 것은 물론 궤도 유지와 우주쓰레기 제거 등의 서비스를 수행하는 기술이다. 위성을 발사한 뒤 수명이 다할 때까지 운영하는 기존 방식에서 벗어나 우주 공간에서 위성을 관리하고 활용하는 기술이라는 점에서 주목받고 있다.
이번에 착공한 AIT(조립·통합·시험) 우주센터는 연면적 약 4300㎡, 지상 4층 규모로 건립된다. 완공 목표는 2027년 8월이다.
센터에는 우주급 부품 조립·시험을 위한 클린룸과 미세중력 모사 시험시설, 우주환경 시험시설 등이 들어선다. 향후 로봇위성과 초소형 위성의 조립·통합·시험 기술을 연구하는 핵심 시설로 활용될 예정이다.
워커린스페이스는 우주항공청 스페이스챌린지 사업과 중소벤처기업부 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP), 스케일업 팁스(TIPS) 등에 선정되며 기술력을 인정받았다. 이번 우주센터 건립을 계기로 관련 연구개발과 사업화 기반을 강화한다는 계획이다.
세종시 내 우주산업 관련 기업 간 협력 가능성도 기대된다. 어진동에 있는 우주 발사체 기업 이노스페이스와의 산업적 연계가 대표적이다. 이노스페이스가 위성을 우주 궤도에 올리는 발사체 분야를 담당한다면 워커린스페이스는 궤도에 진입한 위성의 수명 연장과 수리 등 사후 서비스를 담당하는 기술을 개발한다.
서로 다른 분야의 우주 기술 기업이 세종에 자리 잡으면서 지역 내 우주산업 생태계 확장에도 도움이 될 것으로 보인다. 인접한 대전의 항공우주 연구기관 및 관련 기업들과의 협력 가능성도 기대되는 대목이다.
세종도시교통공사는 워커린스페이스가 계획한 일정에 맞춰 착공할 수 있도록 잔금 납부 이후 토지사용승낙 등 행정절차를 신속하게 지원했다. 앞으로도 기업의 안정적인 정착과 사업 추진을 위한 행정 지원을 이어갈 방침이다.
김해동 워커린스페이스 대표는 "치열한 우주산업 경쟁의 시대에 AIT우주센터는 워커린스페이스가 다시 한번 도약하는 기점이 될 것"이라며 "글로벌 우주 서비싱 분야 톱3 기업으로 성장하겠다"고 말했다.
박성수 경제부시장은 "워커린스페이스의 우주 서비스는 위성에 연료를 공급하고 수리해 수명을 연장하는 등 우주 공간의 활용 가능성을 넓힐 것"이라며 "앞으로 우주·로봇·인공지능 분야의 협력 기회가 확대되고 청년 인재들이 성장할 수 있는 토대가 되길 기대한다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com