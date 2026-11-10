세종시의회, 내년도 시·교육청 재정 효율성 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회는 10일 제110회 정례회 운영계획과 예산안 심사 방향을 밝혔다
- 시의회는 내년도 시·교육청 예산의 재정 효율성과 필수사업 반영 여부를 심사한다
- 내년도 시 예산은 2조1579억원, 교육청 예산은 1조2060억원으로 편성됐다
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시 2조1579억·교육청 1조2060억 규모 예산안 심사
세출 구조조정 타당성·민생·교육·안전 재원 배분 검토
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 내년도 시와 교육청 예산안의 재정 운용 효율성과 예산 배분 적정성 등을 살피기 위한 본격적인 심사에 들어간다.
시의회는 새 시정 출범 이후 처음 편성된 내년도 본예산안을 심사하면서 어려운 재정 여건 속 한정된 재원을 얼마나 효율적으로 배분했는지에 중점을 둘 계획이다. 특히 시의 지출 구조조정과 교육청 예산의 적정성, 민생·교육·안전 분야의 필수사업 반영 여부 등을 집중적으로 살필 예정이다.
안신일 의장을 비롯해 각 상임위원장들은 10일 의정브리핑을 열고 오는 11일부터 12월 15일까지 진행되는 제110회 정례회 운영 계획과 상임위원회별 주요 안건, 예산안 심사 방향 등에 대해 설명했다.
이번 정례회에서는 조례안 46건, 동의안 18건, 예산안 7건, 의견청취안 2건, 보고 5건, 건의안 1건, 결의안 1건, 수정안 3건, 기타 의안 1건 등 총 84건의 안건을 심의할 예정이다.
세종시가 제출한 내년도 본예산안은 총 2조1579억원으로 올해 본예산보다 750억원(3.6%) 증가했다. 시는 60여 개 세부사업을 폐지하거나 유예하는 등 지출 구조를 조정했다.
예산결산특별위원회는 투자유치 보조금 178억원, 대학지원사업 305억원, 혼인지원금 20억원, 아이맞이 지원금 61억원, 지역주도 의료공백 해소 사업 70억원 등이 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있는지 살필 예정이다. 교통 분야에서는 이응패스와 모두의 카드 통합, 세종~공주 BRT 개통, 버스 노선체계 개편에 따른 시민 불편과 실효성을 점검한다.
세종시교육청의 내년도 본예산안은 1조2060억원으로 올해보다 243억원(2.1%) 증가했다. 교육안전위원회와 예산결산특별위원회는 AI·디지털 교육, 기초학력 향상, 글로벌 진로탐험대 등 주요 교육사업의 효과와 학생들의 교육 기회 형평성을 중점적으로 살펴볼 계획이다.
특히 학교 신·증설 예산 811억원이 학생 배치 수요와 사업 추진 일정에 맞게 편성됐는지도 점검한다.
상임위원회별 심사에서는 민생과 안전, 지역경제 활성화를 위한 조례안도 다뤄진다.
경제문화위원회는 정보보호산업 육성, 신중년 일자리 지원 대상 확대, 청년농업인 육성 및 농어촌민박 지원 관련 조례안 등을 심사한다. 도시환경위원회는 지하주차장 화재 예방과 불연재료 사용 촉진, 보도블록 정비 및 유지관리, 개인택시 운송사업 상속 관련 조례안 등을 다룬다.
교육안전위원회는 학생 자살 예방과 생명존중 교육, 현장체험학습 안전관리, 입양교육 활성화 관련 조례안 등을 심사한다. 행정복지위원회는 장애인생산품 우선구매, 청소년 복지, 돌봄 통합지원 등 시민 생활과 밀접한 안건을 검토한다.
예산결산특별위원회는 올해 세종시 제2회 추가경정예산안과 교육청 제3회 추가경정예산안도 심사한다. 세종시 추경안은 2조3331억원으로 기정예산보다 400억원 늘었으며 교육청 추경안은 1조2884억원으로 585억원 줄었다. 연내 집행 가능성과 이월·불용액 최소화 여부 등을 점검할 예정이다.
안 의장은 "이번 정례회에서 예산안과 조례안 심사를 통해 시민의 세금이 필요한 사업에 효율적으로 쓰일 수 있도록 재정 운용의 책임성을 높이겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com