충북도의회, '다채움 사업' 정조준…"특정 업체 계약 집중·운영비 급증"

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회가 10일 다채움 사업의 계약 집중 의혹을 집중 추궁했다
- 민간 클라우드 이용료가 급증하고 스마트기기 유지비 부담도 커진 것으로 지적됐다
- 콘텐츠 활용도와 제도적 기반이 낮아 사업 재설계와 재정계획이 요구됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청의 디지털 교육 플랫폼 '다채움' 사업이 특정 업체에 대한 계약 집중과 운영비 급증, 낮은 콘텐츠 활용도 등으로 도의회의 집중적인 질타를 받았다.
충북도의회 교육위원회는 10일 충북교육청 본청 기획국을 대상으로 한 행정사무감사에서 다채움 사업의 계약 적정성과 재정 운용, 현장 활용도를 집중적으로 따졌다.
박진희 위원장(청주15)이 먼저 포문을 열였다.
그는 사업 구축·고도화·유지관리 계약이 특정 업체와 연관 기업에 집중된 경위를 추궁했다.
재무 부실로 폐업한 데이타이음의 사업을 같은 대표자가 운영하는 에이아이데이타가 이어받고 기존 업체의 주요 주주가 대표로 있는 폭스에듀와 최초 공동 구축업체 유니와이드에도 수십억원대 계약이 이뤄졌다는 것이다.
사업의 재정적 지속 가능성도 도마에 올랐다.
곽상선 의원(음성1)은 민간 클라우드 이용료가 지난해 19억3000만원에서 올해 39억6000만원으로 1년 만에 두 배 이상 늘어난 점을 지적했다.
조중근 의원(충주3)은 스마트기기 15만대 보급에 857억원이 투입된 상황에서 유지보수와 파손·분실 비용까지 늘고 있다고 지적했다.
사업의 활용성과 제도적 기반에 대한 비판도 이어졌다.
김성규 의원(비례)은 등록 콘텐츠 약 1만4600개의 조회 수 중앙값이 6회에 불과하다며 낮은 활용도를 지적했다.
김꽃임 의원(제천1)은 사업 운영 조례조차 마련되지 않은 점과 부실한 사업 타당성 검증을 문제 삼았다.
최충진 의원(청주3)은 가입자 수가 아닌 학생과 교사의 실제 이용 성과를 기준으로 사업을 평가하고 실효성이 낮은 기능은 축소하거나 운영 중단까지 검토해야 한다고 주장했다.
다른 의원들도 학교 현장의 의견을 반영한 사업 재설계와 현실적인 중장기 재정계획을 요구했다.
다채움 사업을 둘러싼 이날 지적은 단순한 운영 개선 요구를 넘어 사업의 존속 필요성과 예산 투입의 정당성까지 재검증해야 한다는 데 무게가 실렸다.
교육위원회는 11일 교육국, 12일 행정국을 대상으로 행정사무감사를 이어간다.
baek3413@newspim.com