대전 동·서부교육청, 초등 생존수영 교육 지원 마무리

AI 핵심 요약beta
- 대전 동·서부교육지원청은 10일 초등학교 155곳의 생존수영 교육을 마무리했다.
- 학교별 수영장 34곳을 연결하고 전세버스 1410회 운행을 지원했다.
- 동·서부교육지원청은 이달 중 내년도 사업 준비에 착수할 예정이다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동·서부교육지원청이 관내 초등학교 155곳을 대상으로 추진한 생존수영 실기교육 지원 사업을 마무리했다.
10일 동·서부교육지원청에 따르면 학교지원센터는 학교별 수영장 매칭과 교육 일정 편성, 이동 차량 지원 등을 일괄 추진해 생존수영 실기교육의 원활한 운영을 지원했다.
학교지원센터는 학교별 여건과 희망 사항을 반영해 동부 74개교와 수영 시설 16곳, 서부 81개교와 수영 시설 18곳을 각각 연결하고 연간 교육 일정을 편성했다.
이를 통해 학교가 수영장 확보와 교육 일정 조정을 개별적으로 진행해야 하는 부담을 줄이고 교육 운영의 효율성을 높였다.
수영장 이동에 필요한 차량 지원도 이뤄졌다. 올해 3월부터 11월까지 동부 655회, 서부 755회 등 총 1410회의 전세버스 임차를 지원했다.
이와 함께 수영장 차량 배차와 관용버스 운행은 물론 운행 결과 확인, 임차료 정산·지급 등 관련 행정 업무도 맡아 학교의 업무 부담을 줄이고 교육 현장 지원을 강화했다.
동·서부교육지원청은 이달 중 내년도 생존수영 실기교육 지원 사업 준비에도 착수할 예정이다. 학교별 희망 수영장과 교육 일정을 사전에 조사해 현장 의견을 반영하고 보다 안정적인 지원 체계를 마련할 계획이다.
동·서부교육지원청 학교지원센터관계자는 "학교별 수영장 매칭과 교육 일정 편성, 차량 지원 등을 통해 생존수영 실기교육이 원활하게 운영될 수 있도록 노력했다"며 "앞으로도 사업 운영 성과와 보완점을 반영해 현장 지원의 실효성을 높이고 안전하고 내실 있는 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com