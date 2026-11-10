전남광주 '출산맘&대디 나눔가게' 실적 급감…사업 백지화 위기

AI 핵심 요약beta
- 임미란 의원은 10일 나눔가게 운영 부실과 사업 종료 가능성을 질타했다
- 나눔가게 방문자와 기부·교환·무료나눔 실적이 지난해 급감했다
- 임 의원은 사업 폐지보다 실적 급감 원인 규명과 정상화를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의 '출산맘&대디 나눔가게' 운영 실적이 저조하면서 사업 종료 가능성까지 거론되고 있다.
10일 전남광주통합특별시의회에 따르면 임미란 의원(남구1)은 이날 열린 보건복지위원회 가족정책국 소관 행정사무감사에서 나눔가게에 대해 "제대로 운영하지 못한 책임은 외면한 채 사업부터 없애려 한다면 무능한 행정을 시민에게 전가하는 것과 다름없다"고 질타했다.
출산맘&대디 나눔가게는 사용 기간이 짧은 출산·육아용품을 기부받아 필요한 가정에 나누거나 교환하는 제도다. 육아가정의 경제적 부담을 덜어주는 동시에 자원 재사용과 나눔 문화를 확산하는 것이 목표다.
그러나 나눔가게 1호점의 운영실적은 지난해 기점으로 급격하게 감소했다.
방문자 수는 2024년 4196명에서 2025년 2275명으로 약 46% 감소했고, 같은 기간 기부 건수는 8979건에서 466건으로 약 95% 급감했다.
교환 실적 역시 1885건에서 287건으로 약 85%, 무료나눔 실적은 3144건에서 370건으로 약 88% 줄었다.
올해 8월 말 기준 실적도 방문자 1051명, 기부 139건, 교환 145건, 무료나눔 238건에 머물고 있어 사업 운영 전반에 대한 점검이 필요한 상황이다.
임 의원은 "2024년까지 활발하게 운영되던 사업이 작년에 갑자기 위축됐다면 무엇이 달라졌는지부터 살펴봐야 한다"며 "수행기관이 변경된 이후 운영실적이 급감한 원인이 무엇인지, 그동안 어떤 점검과 개선 조치를 했는지 명확히 밝혀야 한다"고 지적했다.
이어 "나눔가게는 단순히 중고 육아용품을 나누는 공간이 아니라 아이를 키우는 가정의 경제적 부담을 줄이고 지역사회가 육아의 어려움을 함께 나누는 공간"이라며 "섣불리 사업을 폐지할 것이 아니라 운영 실적 급감 원인을 철저히 규명하고 사업을 정상화해야 한다"고 질타했다.
bless4ya@newspim.com