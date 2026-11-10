국회로 달려간 박종원 담양군수…농어촌 기본소득 건의

AI 핵심 요약beta
- 박종원 담양군수는 9일 국회를 찾아 내년도 국비 지원을 요청했다
- 박 군수는 농어촌 기본소득과 도로 확장 등 현안사업 지원을 건의했다
- 침수예방·철도·응급의료 사업의 국비 확대와 조기 착공을 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[담양=뉴스핌] 박진형 기자 = 박종원 전남광주통합특별시 담양군수가 내년도 국비 확보에 사활을 걸고 있다.
10일 군에 따르면 박종원 군수는 전날 국회를 방문해 이광재 예산결산특별위원장을 비롯해 서삼석·조인철·정준호·전진숙 더불어민주당 의원을 만나 지역 현안 사업의 필요성을 설명하고 지원을 건의했다.
야당 의원 중에는 조배숙·신성범 국민의힘 의원 등을 만났다.
박 군수는 농어촌 기본소득 시범사업과 관련해 높은 고령화율과 청년인구 유출 등 농촌지역이 겪는 어려움을 설명하고 시범사업에 선정될 수 있도록 관심과 지원을 요청했다.
또한 국지도 60호선 창평~대덕 구간의 조속한 확장과 함께 담양읍 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업의 국비 17억원 증액, 달빛 철도길 근대선교 복합공간 조성사업의 국비 6억원 반영을 건의했다.
아울러 지역 응급의료체계의 안정적인 운영을 위한 국가 재정지원 확대와 농어촌 보건소 신축사업의 국비 지원 확대 필요성도 전달했다.
달빛내륙철도 건설사업에 대해서는 영호남을 연결하는 광역교통망이자 반도체·로봇·배터리 등 첨단산업 거점을 잇는 국가 균형발전의 주요 기반시설이라는 점을 설명하며 관련 행정절차의 신속한 이행과 조기 착공을 요청했다.
박 군수는 "지역 발전과 군민의 삶에 직결된 현안 해결에는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "앞으로도 정당을 초월한 협력과 지속적인 국회 방문을 통해 필요한 국비를 확보하고 주요 사업들이 성과로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"라고 말했다.
bless4ya@newspim.com