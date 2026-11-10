충북개발공사, 음성 공영주차장에 태양광 발전시설 설치 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북개발공사는 10일 음성군·한전KDN과 태양광 사업 협약을 체결했다
- 공영주차장 상부에 캐노피형 태양광 설비를 설치해 전력을 생산한다
- 발전 순이익의 50%를 20년간 음성군에 환원하고 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북개발공사가 음성군 공영주차장에 태양광 발전시설을 설치하는 공공주도형 사업을 추진한다.
발전 수익의 절반을 20년간 음성군에 환원하는 방식으로 지역 수익 창출과 신재생에너지 보급을 함께 추진한다.
충북개발공사는 10일 음성군, 한전KDN과 공공주도형 태양광 발전사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
사업은 공영주차장 상부에 캐노피형 태양광 설비를 설치하는 것으로 별도 부지 확보나 산림 훼손 없이 전력을 생산할 수 있다.
주차장 이용객에게 그늘과 비·눈을 막는 시설도 제공한다.
충북개발공사와 한전KDN은 공동 출자해 특수목적법인(SPC) 충북솔라링크를 설립해 사업을 운영하고 음성군은 부지 제공과 행정 지원을 맡는다.
발전사업 순이익의 50%는 20년간 음성군에 돌아간다.
음성군은 별도 시설 투자비 부담 없이 공영주차장 신재생에너지 설비 설치 의무에 대응하고 새로운 세외수입도 확보할 수 있을 것으로 예상된다.
충북개발공사는 음성군 사업을 표준모델로 삼아 도내 다른 시·군으로 확대할 계획이다.
baek3413@newspim.com