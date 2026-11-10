남양주시 "민선9기 1호 결재 '헌법친화도시 조례' 시의회 의결"

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 10일 헌법친화도시 기본 조례가 19일 공포된다고 밝혔다
- 조례는 헌법 가치 반영과 시민 참여 확대를 위한 제도적 기반을 담았다
- 시는 기본계획 수립과 위원회 구성 등 후속 절차를 단계적으로 추진한다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 시민의 기본권을 보장하고 헌법적 가치를 시정 전반에 확산하기 위한 제도적 기반을 마련했다.
남양주시는 지난 6일 남양주시의회 본회의에서 의결된 '헌법친화도시 남양주 실현을 위한 기본 조례'가 오는 19일 공포된다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 조례는 최현덕 시장이 민선 9기 취임 첫날인 지난 7월 1일 1호 결재로 제정을 추진한 정책이다.
조례 의결에 따라 시는 헌법적 가치를 행정 전반에 반영하고 시민 참여를 확대하기 위한 제도적 기반을 확보하게 됐다.
조례의 주요 내용은 ▲4년 단위 헌법친화도시 기본계획과 연도별 시행계획 수립 ▲헌법친화도시위원회 구성·운영 ▲시민 대상 헌법교육 및 교육 지원 ▲전시·포럼·강연 등 관련 사업 추진 등이다. ▲민주시민 참여와 숙의민주주의 프로그램 운영 ▲디지털 시민주권 플랫폼 구축·운영에 관한 사항도 담겼다.
특히 디지털 시민주권 플랫폼을 통해 온라인 시민 청원과 정책 제안, 정책 의제 공론화 및 숙의 토론, 온라인 설문·투표 등 시민이 시정에 직접 참여할 수 있는 기반이 마련된다.
시는 조례가 공포되면 기본계획 수립과 헌법친화도시위원회 구성, 시민 대상 헌법교육 등 후속 절차를 단계적으로 추진한다.
최현덕 시장은 "풀뿌리 민주주의가 실현되는 지방자치의 최일선에서부터 헌법과 민주주의 교육이 일상화돼야 한다"며 "시민 한 사람 한 사람이 헌법이 보장하는 권리를 이해하고 시정과 지역사회의 주체로 참여할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com