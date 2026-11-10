콘진원, 첫 '게임데이즈 2026' 성료…게임산업 발전 방향 논의

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 10일 게임데이즈 2026을 성료했다
- 게임데이즈는 9일부터 이틀간 5개 프로그램을 진행했다
- 국내외 개발진이 콘솔게임 전략과 글로벌 진출 방안을 공유했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 서울 롯데월드타워 스카이31 컨벤션에서 게임산업 협·단체 및 언론사와 함께 '게임데이즈 2026'를 성료했다고 10일 밝혔다.
올해 처음 열린 '게임데이즈'는 그동안 개별적으로 개최해 온 주요 게임 행사를 통합한 행사로, 콘진원과 게임산업 관련 4개 협·단체, 2개 언론사가 협력해 마련했다.
지난 9일과 10일 이틀간 2026 콘솔게임 개발자 콘퍼런스, 2026 올해의 우수게임 시상식, 2026 글로벌 인디게임 제작 경진대회 시상식, 게임제작환경 인공지능전환 성과공유회, 2026 기능성게임 포럼 등 5개 프로그램을 통해 주요 성과와 발전 방향을 공유했다.
행사 첫날인 11월 9일에는 '2026 콘솔게임 개발자 콘퍼런스'가 열렸다. 올해로 2회째를 맞은 이번 콘퍼런스에는 '위쳐'와 '사이버펑크'의 파벨 사스코, '단간론파'의 코다카 카즈타카, '림월드'의 타이난 실베스터, '스텔라 블레이드'의 이동기, '철권'의 하라다 카츠히로 등 국내외 주요 게임 개발진이 참여했다.
참가자들은 게임의 서사 구성과 개발 전략, 지식재산(IP)의 운영 경험 등을 공유했다. 이어 요시다 슈헤이 전 소니인터랙티브엔터테인먼트 월드와이드 스튜디오 대표가 좌장을 맡아 국내 콘솔게임 개발사의 글로벌 진출 전략을 논의했다.
특히 글로벌 콘솔 플랫폼사인 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(SIEK)와 엑스박스(XBOX) 실무진이 처음으로 참여해 게임 출시 과정과 기술적 요구 사항, 플랫폼 진출 절차 등 글로벌 시장 진출에 필요한 실무 정보를 제공했다.
이번 콘퍼런스에는 모집 정원의 2배에 달하는 사전 신청이 접수되는 등 국내 게임업계의 높은 관심이 이어졌다.
10일에는 '2026년 올해의 우수게임'과 '2026년 글로벌 인디게임 제작 경진대회(GIGDC)' 시상식이 열린다.
올해 30주년을 맞은 '2026년 올해의 우수게임' 시상식에서는 다이빙스튜디오 '그날의 신문' 등 기능성 게임 4개, 아르까 '컬러스위퍼 등 인디게임 6개, 넷마블 몬스터 '몬길: 스타 다이브(STAR DIVE)' 등 일반게임(블록버스터, 프론티어) 6개 등 총 16개 작품이 수상한다.
수상작에는 문화체육관광부 장관상과 대한민국 게임대상 후보 자동 등록 등의 혜택이 제공된다.
이어 '2026년 글로벌 인디게임 제작 경진대회(GIGDC)' 시상식에서는 기획 부문 8개, 제작 부문 15개 등 총 23개 작품을 수상한다.
기획 부문에서는 중·고등부 대상 이끼의 '매지컬 로터스', 대학부 대상 서너달의 '차사주식회사' 등 수상 예정이며, 제작 부문에서는 중고등부 대상 일엠씨에스(1mcs)의 'LAIN', 대학부 대상 마이트릭스(MyTrix)의 '랩틸리언을 국회로', 일반부 대상 프로젝트 레버넌트(Project Revenant)의 '메이플라이' 등이 수상 예정이다.
시상식 이후에는 글로벌 인디게임 제작 경진대회 역대 수상자인 1에이치피 스튜디오(1HP STUDIO) 이정훈 대표, 검귤단 최다연 대표, 리자드스무디 심은섭 대표가 특별 강연을 통해 인디게임 제작과 퍼블리싱, 홍보 등 실무 경험을 나눈다.
같은 날 열린 '2026년 게임제작환경 인공지능전환 성과공유회'에서는 게임 제작 전반에 인공지능(AI) 기술 도입을 지원한 사업의 주요 성과와 우수 사례를 소개한다.
콘진원과 한국모바일게임협회(회장 황성익), 한국게임개발자협회(회장 신용훈), 한국인공지능게임협회(회장 송창호), 한국게임산업협회(회장 조영기)가 함께 추진한다.
'2026년 기능성게임 포럼'에서는 기능성게임의 지속적인 이용과 몰입을 위한 인공지능 활용 방향, 산업 현장에서의 이용자 경험과 적용 과제 등을 다룬다. 이어 학계와 산업계 관계자들이 참여한 종합 토론을 통해 기능성 게임의 개발·검증·확산 방향을 모색한다.
김윤지 콘진원장은 "이번 게임데이즈는 그동안 개별적으로 열린 주요 게임 행사를 한자리에 모아 산업계의 성과와 경험을 공유했다는 점에서 의미가 있다"라며, "앞으로도 게임업계와의 협력을 강화하고 국내 게임산업의 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com