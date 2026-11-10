KTR, 오송에 클린화장품 산업화 연구소 준공…236억원 투입

AI 핵심 요약beta
- KTR은 10일 청주 오송에 클린화장품 바이오연구소를 준공했다.
- 연구소는 친환경 원료·생산기술과 용기·포장재 시험을 수행한다.
- 236억원이 투입돼 중소 화장품 기업의 사업화를 지원한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 오송에 친환경 화장품 산업의 연구개발과 사업화를 지원하는 전문 연구시설이 들어섰다.
한국화학융합시험연구원(KTR)은 10일 청주 오송첨단의료복합단지에서 '클린화장품 바이오연구소' 준공식을 열었다고 밝혔다.
보건복지부와 충북도, 청주시가 공동 추진한 이번 사업에는 236억원이 투입됐다.
연구소는 부지 1만3061㎡, 연면적 3681㎡ 규모로 3개 동으로 조성됐다.
연구소는 석유화학 소재를 대체할 친환경 원료 개발과 성능평가, 탄소저감형 생산기술 연구, 친환경 용기·포장재 시험 등을 수행한다.
제품 시험과 인증부터 해외시장 진출까지 기업의 산업화 전 과정을 지원하는 역할도 맡는다.
글로벌 화장품 시장에서 친환경 원료와 지속가능한 생산·포장에 대한 요구가 커지는 가운데 국내 중소 화장품 기업의 기술 경쟁력을 높이기 위한 기반이 마련됐다는 평가다.
KTR은 국내 시험기관 최초로 클린화장품 단체표준을 제정했으며 지난달 14개 제품에 첫 인증서를 발급했다.
이날 준공식에는 이복원 충북도 경제부지사와 신병대 청주부시장, 이연희 국회의원 등 관계자 100여명이 참석했다.
baek3413@newspim.com