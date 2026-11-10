충북도, 새마을금고와 손잡고 '청년 두배 적금' 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 10일 새마을금고중앙회와 청년 두배 적금 협약을 체결했다
- 충북 거주 19~29세 미혼 근로 청년이 매월 10만원을 저축하면 도가 지원한다
- 2년 만기 시 우대이자를 더해 약 500만원을 받을 수 있고 결혼·출산 축하금도 지급된다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 새마을금고중앙회와 손잡고 사회초년생의 자산 형성을 지원하는 '청년 두배 적금' 사업을 추진한다.
충북도는 10일 도청에서 새마을금고중앙회와 청년 자산 형성 및 지역 정착 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 신용한 충북도지사와 조봉업 새마을금고중앙회 지도이사, 사업을 제안한 충북청년도정참여단 청년들이 참석했다.
이 사업은 도내 거주 19~29세 미혼 근로 청년이 매월 10만원을 저축하면 충북도가 같은 금액을 지원하는 방식이다.
2년 만기 시 본인 저축액 240만원과 도 지원금 240만원, 새마을금고 우대이자 20만원을 합쳐 약 500만원을 받을 수 있다.
가입 기간 중 결혼하거나 출산하면 새마을금고가 각각 10만원의 축하금도 지원한다.
사업은 지난 7월 충북청년도정참여단 발대식에서 청년들이 초기 자산 형성의 어려움을 해결하기 위해 제안한 아이디어에서 출발했다.
신 지사가 새마을금고중앙회에 직접 협력을 요청하면서 민관 협력사업으로 구체화됐다.
충북도는 이번 협약을 바탕으로 청년들의 경제적 자립과 지역 정착을 지원할 계획이다.
baek3413@newspim.com