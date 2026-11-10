해남군 한자산소항·징의항 '어촌뉴딜' 선정…4년간 100억원 투입

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 10일 한자산소항과 징의항이 어촌뉴딜3.0 대상지로 선정됐다고 밝혔다
- 두 항구는 내년부터 4년간 국비 70억원 등 총 100억원을 지원받는다
- 어촌스테이션과 안전시설 조성, 정주환경 개선 및 어항 정비 등이 추진된다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군은 해양수산부의 2027년 어촌뉴딜3.0사업 대상지로 한자산소항과 징의항이 선정됐다고 10일 밝혔다.
어촌뉴딜3.0사업은 2~3개의 어항을 통합해 생활권 단위의 어촌 재생을 추진하는 정책이다.
두 항구는 이번 사업 선정에 따라 내년부터 4년간 국비 70억원을 포함해 총 100억원의 자금을 지원받는다.
주요 사업은 ▲어촌스테이션 조성 ▲태양광 시설 설치 ▲정주여건 개선 및 공동작업장 조성 ▲어업인 안전쉼터와 스마트 안전시스템 구축 ▲어항 정비 및 기반시설 정비 ▲주민 역량강화와 공동체 활성화를 위한 소프트웨어 사업 등이다.
한자산소항은 2023년부터 어촌신활력증진사업 공모에 지속적으로 참여한 결과 네 번째 도전 만에 최종 선정되며 지역 주민들의 노력과 협력이 결실을 맺었다.
군 관계자는 "지역 주민들의 끊임없는 노력과 참여가 이번 선정에 긍정적인 결과로 이어졌다"며 "한자산소항과 징의항이 주민들에게 더 나은 생활공간이자 활기찬 어촌으로 변화할 수 있도록 사업을 충실히 추진하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com