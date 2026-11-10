광양농협, 애호박 출하 맞춰 영농지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 광양농협은 9일 애호박 공동선별 첫출하식을 열고 올해 출하를 시작했다
- 참여 농가는 30농가로 늘었고 재배면적은 2만9370평으로 확대됐다
- 광양농협은 난방유 지원액을 6000만원으로 늘려 농가 부담 완화에 나섰다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양농협이 올해 애호박 공동선별 출하를 시작하고 난방유 지원 규모를 약 6000만원으로 늘려 농가 소득 증대와 생산비 부담 완화에 나섰다.
광양농협은 지난 9일 산지유통센터에서 공선출하 농가와 광양시 관계자 등 70여명이 참석한 가운데 '2026년 애호박 공동선별 첫출하식'을 열었다고 10일 밝혔다.
올해 참여 농가는 전년보다 1농가 늘어난 30농가로 재배면적은 1200평 증가한 2만 9370평이다.
지난 작기에는 29농가가 전 작기보다 40톤 늘어난 약 900ℓ을 출하했으며 농산물 가격 하락으로 취급금액과 평균 단가는 감소했으나 공동선별 참여 농가의 8㎏ 상자당 수취금액은 개별 출하 농가보다 평균 약 3000원 높았다.
광양농협은 난방유 가격 상승에도 지원 유류량을 전년 수준으로 유지하고 지원액을 10% 늘린 약 6000만원으로 확대했으며 광양시 및 농협중앙회와 협력해 통합물류비와 포장재 구입비 등을 지원한다.
또 광양시에 농산물 가격 안정화와 최저가격 지원 관련 사업에 농가의 어려움을 반영해 줄 것을 요청했으며 공동선별 참여 확대와 체계적인 품질관리를 통해 안정적인 판로 확보와 유통체계 개선을 추진할 계획이다.
허순구 조합장은 "농자재와 인건비 및 난방비 상승에 농산물 가격 하락까지 겹쳐 농가의 어려움이 커지고 있다"며 "농가의 어려움을 덜어드리기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com