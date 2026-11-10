세계 명문 UCLA, 나주시와 교육동맹 시동

AI 핵심 요약beta
- 나주시는 10일 UCLA 방문단과 만나 교육 협력을 논의했다
- 양측은 청소년 국제교류와 대학 간 교육·연구 협력을 모색했다
- UCLA 방문단은 나주 학교와 지역 대학을 찾아 교육환경을 살핀다
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교육혁신 정책 공유…지역 대학·학교 현장 방문
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 미국 명문 UCLA와 손잡고 청소년 국제교류 확대와 글로벌 인재 양성을 위한 교육 협력에 나섰다.
나주시는 시청 이화실에서 미국 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 방문단과 만나 미래 교육 협력 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.
이번 면담은 나주시의 교육혁신 정책과 UCLA의 교육·연구 역량을 연계하고 지속적인 국제 교육 교류 기반을 모색하기 위해 마련됐다.
방문단은 크리스티나 크리스티 UCLA 교육정보대학 학장과 애나매리 프랑수아 부학장, 린 킴-존 이사 등 대학 관계자와 미국 측 실무진 8명으로 구성됐다.
1919년 설립된 UCLA는 미국의 대표적인 공립 연구중심대학이다. 교육정보대학은 교육·정보학 분야 연구와 전문 인력 양성을 비롯해 교육 기회의 형평성과 지역사회 협력에 중점을 두고 있다.
양측은 이날 청소년 국제교류 프로그램과 지역 대학 간 교육·연구 협력 가능성을 논의하고 미래 교육 비전을 공유했다.
나주시는 교육발전특구와 '나주교육 빅뱅 프로젝트' 등 주요 교육혁신 정책을 소개하며 지역 교육자원과 미래 성장산업을 연계한 창의·융합형 인재 육성 방향을 제시했다.
UCLA 방문단은 2박 3일 일정으로 한국에너지공과대학교(KENTECH)와 동신대학교를 찾아 교육·연구 협력 방안을 모색한다. 빛가람초등학교와 나주금천중학교, 전남외국어고등학교도 방문해 지역 교육환경을 살펴볼 예정이다.
윤병태 나주시장은 "도시의 미래는 교육에서 시작되며 우리 아이들이 더 넓은 세상을 경험하고 자신의 꿈과 가능성을 발견할 수 있도록 다양한 교육 기회를 제공하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "이번 UCLA 방문단의 나주 방문이 교육 협력의 의미 있는 출발점이 되길 바란다"며 "국제 교육 교류를 확대해 나주의 미래를 이끌 글로벌 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com