전남광주 광산구 노인복합시설, 계획 대비 41% 축소

AI 핵심 요약beta
- 박필순 시의원이 9일 서부권 노인복합시설 확충을 촉구했다
- 노인복합시설 사업비와 연면적이 당초 계획보다 28%·41% 축소됐다
- 박 의원은 내년 4월 준공 뒤 체육·문화시설 확충을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광산구 비아동에 건립 중인 노인복합시설이 당초 계획보다 축소돼 주민 편의성이 훼손됐다는 지적이 나왔다.
10일 전남광주통합특별시의회에 따르면 박필순 시의원은 전날 광역행정본부 행정사무감사에서 "서부권 노인복합시설의 당초 계획이 대폭 축소된 만큼 약속했던 체육·문화시설을 반드시 추가 건립해야 한다"고 촉구했다.
광산구 비아동에 건립 중인 서부권 노인복합시설은 2023년 사업계획 변경으로 총사업비가 517억원에서 370억원으로 줄고 연면적도 6925㎡에서 4088㎡로 약 41% 축소됐다. 이 과정에서 수영장 등 국민체육센터와 작은도서관이 제외되고 국비 52억 원이 반납됐다.
박 의원은 "빛고을노인건강타운과 효령노인복지타운에 이어 광산권 어르신들을 위한 복합시설을 야심차게 계획했지만, 예산이 부족하다는 이유로 시설 규모를 거의 반토막 냈다"며 "확보한 국비까지 반납하면서 노인복지시설을 축소한 것은 납득하기 어렵다"고 지적했다.
이어 "당시 시장이 1단계 시설을 우선 완공한 뒤 국민체육센터와 수영장, 도서관 등을 추가 건립하겠다고 약속했다"며 "이미 부지까지 확보된 만큼 이제는 약속을 이행해야 할 때"라고 강조했다.
박 의원은 "내년 4월 예정된 시설 준공을 차질 없이 마무리하고 곧바로 2단계 시설 확충을 위한 구체적인 계획과 예산을 마련해야 한다"며 "어르신들에게 약속했던 복지시설을 온전히 완성할 수 있도록 특별시가 적극 나서야 한다"고 촉구했다.
bless4ya@newspim.com