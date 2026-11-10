[핌in현장] 박민준, 욕망과 믿음의 '이마지나티오'…"무한하고 모든 것을 초월"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 박민준 작가가 갤러리현대에서 4년 만에 개인전을 선보인다.

10일 서울 종로구에 위치한 갤러리현대에서는 박민준 작가의 개인전 '이마지나티오(IMAGINATIO)' 언론 공개회가 열렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 박민준 작가의 '데리다의 카루셀' 설치 작품. [사진=갤러리현대] 2026.11.10 alice09@newspim.com

앞서 2022년 열렸던 박 작가의 전시 'X'에서는 직접 창작한 소설 '라포르 서커스'와 '두 개의 깃발'의 세계관이 교차하는 작업을 선보였다면, 이번 '이마지나티오'에서는 특정한 서사의 틀에서 벗어나 '상상' 자체에 주목한다.

전시 제목은 영어 '이매지네이션(imagination)'의 어원이 되는 라틴어 '아마지나티오'로, 눈앞에 존재하지 않는 것을 마음속에 떠올리고 형상화하는 능력을 뜻한다.

이번 전시 제목은 오랫동안 고전회화의 표현 기법과 도상을 탐구해 온 작가의 작업과도 맞닿아 있다. 박 작가는 제목에 대해 '상상은 무한하며 모든 것을 초월한다'라고 명시하기도 했다.

전시가 시작되는 1층 전시장에는 원형으로 조성된 공간을 중심으로 샹들리게 조각 작품 '데리다의 카루셀'이 설치됐다. 이는 지름 130cm의 원형 구조물에 인간의 몸과 동물의 머리를 결합한 기묘한 형상들이 등장한다.

모터를 이용해 천처니 회전하며 회화 속 상상의 세계를 입체적 움직임으로 확장시켰다. 원형 공간 바깥으로는 '데리다의 카루셀'에 등장하는 동물 캐릭터와 연결되는 종이 회화 7점이 함께 전시됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 박민준 작가의 개인전 '이마지나티오' 전시 전경. [사진=갤러리현대] 2026.11.10 alice09@newspim.com

작품의 제목은 철학자 자크 데리다의 '고양이'에서 착안했다. 원형의 공간에서 회전하는 조각 작품은 인간과 동물, 관찰하는 자와 관찰되는 자의 관계를 뒤섞으며 익숙한 세계의 질서와 위계를 생각하게 만든다.

특히 대형 종이 회화 6점은 우리가 친숙하게 들었던 영화와 소설 등에서 영감을 받은 작품들이다. '낙원 AD 2026'은 '해저 2만리', '타임머신', 영화 '메트로폴리스'와 '스타워즈' 등 여러 시대 창작자들이 상상한 세계에서 출발했다.

또한 '라퓨타'는 조너선 스위프트의 '걸리버 여행기'에 등장하는 하늘에 떠 있는 섬에서 출발한 작품이기도 하다. 이 작품은 어느 방향으로도 감상할 수 있도록 구성된 것이 특징이며, 바라보는 관점에 따라 달라지는 정상과 비정상, 합리와 비합리의 기준에 질문을 던지고자 했다.

전시장에는 그림뿐 아니라 작품의 상상력이 어디서 출발했는지 설명하는 글귀도 소개됐다. 1927년 영화 '메트로폴리스'부터 소설 '타임머신', 만화 '철인 28호', 영화 '스타워즈' 등은 박민준 작가의 상상에 영향을 미친 작품들이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 박민준 작가의 '욕구- 공을 쫓는 자' 작품. [사진=갤러리현대] 2026.11.10 alice09@newspim.com

전시장 2층에는 18점의 작품이 소개된다. 이 작품을 통해 인간의 삶과 세계를 바라보는 작가의 시선을 보다 가까이 살펴볼 수 있다. '욕구-공을 쫓는 자', '우현자', '우상' 연작 등은 인간이 욕망과 믿음, 지혜와 어리석음, 존재와 의식의 문제를 날카롭게 드러냈다.

박민준 작가는 '욕구-공을 쫓는 자'에 대해 "공을 얻으려고 몸을 앞으로 기울이면 공이 흘러내려 멀어진다"며 "애써 붙잡으려 하기보다 자기 자리를 지키고 기다리면 돌아올 것은 때가 돼 자연스럽게 돌아온다는 의미"라고 설명했다.

마지막 공간에서는 작가가 현재 집필 중인 새로운 소설을 바탕으로 제작한 3점도 공개됐다. 이 작품은 차기 전시를 미리 보여주는 일종의 예고편인 셈이다.

박민준 작가의 작품은 하나의 정해진 답을 제시하기보다, 관람객들의 경험과 시선에 따라 자유롭게 해석할 가능성을 열어놓은 것이 특징이기에 저마다의 '상상'을 발휘할 수 있는 전시가 완성됐다.

박민준 작가의 개인전 '이마지나티오'는 오는 11일부터 12월 27일까지 갤러리현대에서 진행되며, 관람료는 무료이다.

alice09@newspim.com