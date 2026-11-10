현대삼호 사망 사고 8일째…유족·노조 "중대재해 인정하라"

AI 핵심 요약beta
- 노조와 유족은 10일 HD현대삼호 사망사고 중대재해 인정을 요구했다
- 사고 현장이 밀폐공간이라며 유해가스 질식 가능성과 안전수칙 위반을 주장했다
- HD현대삼호는 환기설비와 가스측정을 운영했고 2인1조 작업을 예정했다고 해명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주고용노동청이 HD현대삼호 조선소에서 발생한 20대 근로자 사망 사고와 관련해 소극적인 태도로 일관하고 있다는 지적이 제기됐다.
노조와 유족은 "중대재해 인정하고 작업중지를 명령하라"고 요구하고 나섰다.
금속노조 광주전남지부와 유족은 10일 전남광주통합특별시 북구 광주고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "고용노동부 목포지청은 사고 장소가 명백한 밀폐공간임에도 불구하고 법적·기술적 검토 운운하며 판단을 미루고 있다"고 비판했다.
특히 "사고 장소는 폭 80cm 내외, 깊이 2m의 협소한 공간으로 공기 순환이 극히 차단된 상태다"며 "경찰 부검 결과에서도 이산화탄소 수치가 높은 것으로 확인됐다"고 설명했다.
이어 "고인이 사망 전에 어지럽고 머리가 아프다고 전화로 호소했고 시신에는 전형적인 청색증까지 나타났다"며 "모든 정황이 유해가스로 인한 질식사를 가리키고 있다"고 강조했다.
또한 "사내 표준작업서에 명시된 필수 안전 수칙인 작업 인원 2인 1조 배치 규정이 지켜지지 않은 채 홀로 위험천만한 작업장에 방치돼 변을 당했다"고 주장했다.
유족의 여동생 A씨는 "경찰 조사에서도 오빠는 개인 질환이 없었다는 확답을 들었고 10년치 건강 검진 결과에서도 개인적인 질병은 하나도 없었다"며 노동당국의 신속한 조사와 기업의 책임 있는 사과를 요구했다.
그러면서 "하루 빨리 잘못을 인정하고 사과해야 저랑 부모님이 일상생활로 복귀할 수 있다"며 "발 뻗고 잠이라도 잘 수 있게, 밥이라도 좀 편하게 먹을 수 있게 해달라"고 울분을 토했다.
HD현대삼호 측은 "사고 장소는 복수의 개방 출입구와 환기 설비를 갖추고 있고 안전관리 규정에 따라 사전에 가스농도 측정을 실시하고 있다"고 해명했다.
그러면서 "사고 당시에는 실제 작업이 시작되기 전 준비 단계로 안전관리를 위한 현장 관리자 1명을 추가 배치해 2인 1조로 작업을 진행할 예정이었다"고 설명했다.
bless4ya@newspim.com