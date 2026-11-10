구리시, 불법 자동차 일제 단속 실시

AI 핵심 요약beta
- 구리시는 9일부터 30일까지 불법 자동차 일제 단속을 실시한다
- 무단 방치·무등록·대포·불법 개조 차량 등을 집중 점검한다
- 위반 차량에는 운행정지 등 행정처분을 내리고 합동 단속도 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시가 교통사고를 예방하고 안전한 도로 환경을 조성하기 위해 불법 자동차에 대한 일제 단속에 나선다.
구리시는 지난 9일부터 오는 30일까지 '2026년 하반기 불법 자동차 일제 단속'을 실시한다고 10일 밝혔다.
구리시는 자동차관리과장을 반장으로 점검반을 편성해 상시 단속 체계를 유지하고 구리경찰서와 한국교통안전공단 등 관계 기관과의 합동 단속도 강화할 계획이다. 주요 단속 대상은 ▲무단 방치 차량▲무등록 운행 차량▲대포 차량▲불법 개조 차량▲자동차 안전기준 위반 차량 등이며 이륜차의 소음기 불법 개조와 번호판 가림·훼손 행위도 집중 점검한다고 밝혔다.
특히 상습 불법 주정차 지역과 이면도로에는 기간제 인력을 투입해 주 2회 이상 방치 의심 차량을 확인할 계획이다. 또한 상속 절차가 진행되지 않은 차량과 폐업 법인 소유 차량과 정기 검사를 받지 않은 차량에 대해서는 운행 실태와 관련 법규 위반 여부를 확인한다.
위반 사항이 확인될 경우 관련 법령에 따라 운행정지 명령 등 행정처분을 내릴 예정이다. 이륜차 불법 개조와 소음기 개조, 번호판 오염·훼손 행위는 경찰서와 환경 부서 등 관계 기관과 협력해 단속을 실시한다.
시는 시민 홍보도 병행해 불법 자동차 운행의 위험성과 위반 시 처벌 등 불이익을 알리고 자발적인 법규 준수를 유도할 예정이다.
구리시 관계자는 "불법 자동차 운행은 시민의 안전을 위협하고 교통질서를 해치는 행위"라며 "이번 일제 단속을 통해 준법의식을 높이고 안전한 도로 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com