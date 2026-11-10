광주은행·신보, 호남 반도체 투자 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 광주은행과 신용보증기금은 10일 지역 민간투자사업 활성화 협약을 체결했다
- 양 기관은 호남 반도체 클러스터 등 산업기반시설 사업 발굴에 협력한다
- 사업성 검토와 보증 연계 대출·금융자문 등 지원체계를 구축할 계획이다
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산업기반시설 확충·지역 성장동력 확보 추진
[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행과 신용보증기금이 호남 반도체 클러스터를 비롯한 지역 산업기반시설 확충을 위해 민간투자사업 발굴과 금융지원에 힘을 모은다.
광주은행은 10일 본점에서 신용보증기금과 '지역 민간투자사업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 정일선 광주은행장과 강승준 신용보증기금 이사장 등 양 기관 관계자들이 참석해 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.
이번 협약은 호남 반도체 클러스터 등 대규모 산업기반시설 조성에 필요한 민간자본 유치를 촉진하고 사업 발굴부터 구조 검토와 금융지원까지 연계하는 협력체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.
양 기관은 광주·전남 지역 민자사업 후보 발굴과 정보 공유를 비롯해 사업 추진 가능성 및 자금조달 구조 검토에 협력한다. 신용보증기금의 보증과 연계한 대출·보증 지원 및 금융 자문도 추진한다.
특히 대규모 재원이 투입되는 산업기반시설의 특성을 고려해 사업별 금융구조를 공동 검토하고 필요시 전문기관의 맞춤형 자문을 지원할 계획이다.
지역 현안에 부합하는 신규 투자사업 발굴을 위해 상시 협의체계도 운영한다. 이를 통해 민간투자의 실효성을 높이고 지역경제 활성화와 미래 성장동력 확보에 기여한다는 구상이다.
정일선 광주은행장은 "호남 반도체 클러스터는 전남광주가 미래 첨단산업의 중심으로 도약할 수 있는 기회"라며 "신용보증기금의 보증 역량과 58년간 축적한 광주은행의 금융 경험을 결합해 지역 민간투자사업이 구체화되도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
이어 "실질적인 사업 발굴과 금융지원으로 이어지도록 협력체계를 강화하고 지역 산업 경쟁력과 미래 성장기반 확충에 역할을 다하겠다"고 강조했다.
saasaa79@newspim.com