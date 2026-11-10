보성 객산·서당항 잇는다…96억 들여 어촌 재생

AI 핵심 요약beta
- 보성군은 10일 객산항·서당항 어촌뉴딜 사업 선정을 밝혔다.
- 군은 2030년까지 96억원을 투입해 두 항을 정비한다.
- 객산항은 경제 거점, 서당항은 안전 거점으로 조성한다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 회천면 객산항과 서당항에 2030년까지 96억원을 투입해 어항시설을 정비하고 경제·안전 거점을 조성한다.
군은 두 항이 해양수산부 주관 '2027년도 어촌뉴딜 3.0 사업' 공모에서 어촌회복형 대상지로 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.
사업비는 국비 67억 원과 지방비 29억 원으로 2027년부터 4년간 투입하며 직선거리 약 2~3㎞인 두 항을 하나의 생활권으로 연계해 항별 특성에 맞게 개발한다.
객산항은 어촌스테이션과 주민 공동시설을 조성해 돌봄·건강관리·문화·복지 서비스를 제공하고 어촌 체험 기반을 갖춘 경제 거점으로 육성한다.
서당항은 노후 어항시설 정비와 방파제 연장·물양장 확장을 통해 태풍과 높은 파도에 대한 대응력을 높이고 어업인의 작업 환경을 개선하는 안전 거점으로 조성한다.
군은 지난해 벌교읍 해도항 어촌신활력증진사업 선정에 이어 이번 사업을 통해 어촌 생활 여건 개선과 지역경제 활성화를 추진한다.
chadol999@newspim.com