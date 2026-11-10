차세대 클래식 음악가들의 예술후원 무대, 아르코 '별의 서곡' 시즌2 개막

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 11일 대학로 예술가의집에서 ‘별의 서곡’ 시즌2를 개막한다.
- 시즌2는 11일부터 내년 3일까지 차세대 클래식 연주자들의 독주회 8회로 진행된다.
- 선우예권 후원금으로 마련됐으며 티켓 수익은 클래식 예술가 지원에 사용된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 오는 11일 대학로 예술가의집 라운지에서 피아니스트 선우예권의 후원금으로 마련되는 '별의 서곡' 시즌 2를 개막한다.
'별의 서곡'은 차세대 클래식 음악가들의 연주와 아티스트 토크가 어우러지는 살롱음악회로, 전도유망한 청년 연주자들에게 실연 무대를 제공하고 관객들에게는 음악과 연주자의 이야기를 가까이에서 만나는 특별한 경험을 선사하는 공연이다. 2025년 시즌1에 이어 올해 두 번째 시즌을 맞이한다.
이번 시즌은 11일부터 내년 3월 3일까지 총 8회에 걸쳐 진행되며, 매회 서로 다른 악기의 매력을 선보이는 다채로운 프로그램으로 구성된다. 특히 피아니스트 안종도, 음악평론가 송현민, 플루티스트 안일구가 아티스트 토크 인터뷰어로 참여한다. 이들은 차세대 연주자들의 음악에 대한 생각과 진솔한 이야기를 관객들과 나눌 예정이다.
'별의 서곡' 시즌2는 전 회차를 독주회로 구성, 연주자 개개인의 음악적 개성을 선보인다. 배재성(피아노)의 개막공연을 시작으로 박하양(비올라), 강민성(호른), 홍성란(바이올린), 백도영(트럼펫), 이수빈(하프), 이정연(플루트), 배진우(피아노)가 차례로 무대에 오른다.
'별의 서곡'은 아르코의 문화예술 후원기금인 '케이아츠펀드'를 통해 추진되는 공연으로, 2025년 개최한 시즌 1은 피아니스트 손열음의 후원금으로 개최된 데 이어, 올해 시즌2는 피아니스트 선우예권의 후원금을 바탕으로 조성되었다.
공연 입장권 수익 전액은 케이아츠펀드에 기부되어 클래식 예술가들을 위한 후원금으로 사용될 예정이다. 아르코는 '별의 서곡'을 통해 예술가의 후원으로 마련된 공연이 관객의 참여와 기부로 이어져 다시 예술가를 위한 지원으로 환원되는 예술후원의 선순환 구조를 구현하고 있다.
입장권은 사전 예매를 통해 구입할 수 있으며, 자세한 내용은 아르코 누리집에서 확인할 수 있다.
jyyang@newspim.com