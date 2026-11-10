이투스, '강의 중단' 이도 논란에 대신 사과…"협의한 일정 지켜지지 않아"

AI 핵심 요약beta
- 이투스는 9일 수능을 앞두고 강의를 중단한 이도 논란에 사과했다
- 이도는 10월 29일 건강 악화로 남은 수능 강의를 중단한다고 알렸다
- 이후 예능 출연과 홍보 활동을 이어가며 수강생들의 비판을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 3주 앞두고 건강 문제로 강의 중단을 선언한 입시 강사 이도가 예능 프로그램 출연과 홍보 활동을 이어가면서 수강생들의 비판을 받고 있다. 논란이 확산되자, 이도가 별다른 입장을 내놓지 않은 가운데 소속 교육 플랫폼 이투스가 공식 사과했다.
이투스는 지난 9일 공식 홈페이지를 통해 "수능을 앞둔 중요한 시기에 이도 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐드렸다"고 밝혔다.
이어 "지난 10월 29일 이도 선생님 본인 명의의 공지를 통해 올해 남은 강의를 진행하지 않는다는 안내가 있었다"며 "이투스는 그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다"고 설명했다.
그러면서 "결과적으로 학습에 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "Q&A 게시판은 비공개로 전환했으며, 강좌 관련 문의는 고객센터 또는 1대1 문의를 통해 남겨달라"고 안내했다.
앞서 이도는 지난달 29일 자필 편지를 통해 건강 악화로 올해 수능 대비 한국지리·세계지리 강좌의 남은 강의를 진행하기 어렵다고 알렸다.
당시 그는 "몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타나 의료진의 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"며 "치료를 받으면서도 학생들을 만나고 싶어 강의를 놓지 못했는데 그때 쉬었어야 했던 것 같다"고 전했다. 이어 "건강 상태로 인해 학생들의 학습에 영향을 줬다는 게 너무 마음이 아프다"고 덧붙였다.
그러나 강의 중단을 알린 지 일주일 만인 지난 5일 넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 프로그램 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석하면서 논란이 불거졌다. 특히 이도는 당시 정종연 PD에게 직접 출연을 요청했다며 "제발 저를 한 번만 바라봐 달라고 요청했다. 심지어 수능 점수까지 공개했다. 정말 간절했다"고 밝혀 수강생들의 비판을 샀다.
이후 개인 유튜브 채널을 개설하고 해당 프로그램을 홍보하는 등 활동을 이어가면서 강의 중단을 둘러싼 의문도 제기됐다. 건강 문제로 수능을 앞둔 수강생들과의 약속을 지키지 못한 상황에서 예능 출연과 홍보에는 적극적인 모습을 보였다는 지적이다.
한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신으로, 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르쳐 왔다. 지난해 넷플릭스 연애 예능 프로그램 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 이후 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에도 출연했다.
moonddo00@newspim.com