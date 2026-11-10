태연, 정규 4집 '언스페셜' 스케줄 포스터 공개…16일부터 프로모션 돌입

AI 핵심 요약beta
- 태연은 10일 정규 4집 ‘언스페셜’ 스케줄 포스터를 공개했다
- 태연은 16일부터 트레일러와 티저 등 컴백 콘텐츠를 선보인다
- 태연의 정규 4집은 30일 발매되며 총 12곡을 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스엠 엔터테인먼트 소속 소녀시대 태연이 정규 4집 발매를 앞두고 본격적인 컴백 프로모션에 나선다.
태연은 10일 0시 공식 SNS 채널을 통해 네 번째 정규 앨범 '언스페셜(Unspecial)'의 스케줄 포스터를 공개했다.
이번 포스터는 '데이트 마크(Date Marks)'라는 콘텐츠명에 맞춰 장바구니 속 다양한 아이템에 새겨진 유통기한 표기를 활용해 제작됐다. 독특한 디자인으로 앨범 프로모션 일정을 표현해 신보에 대한 궁금증을 자아냈다.
태연은 오는 16일부터 트레일러 영상과 티저 이미지, 앨범 사양, 하이라이트 메들리, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 등을 차례로 선보인다. 다채로운 콘텐츠를 통해 새 앨범의 분위기와 음악적 색깔을 공개하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.
오는 30일 발매되는 정규 4집 '언스페셜'은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 12곡으로 구성된다. 현재 태연이 지닌 깊이 있는 감성과 다채로운 음악적 분위기를 담아낸 앨범이다.
한편 태연의 정규 4집 '언스페셜'은 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매 중이다.
moonddo00@newspim.com