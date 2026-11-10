김제시, 새만금항 연계 크루즈·물류산업 육성전략 '구체화'

AI 핵심 요약beta
- 김제시는 10일 크루즈·물류산업 육성 기본구상 최종보고회를 개최했다
- 새만금항 신항 개장에 맞춰 농생명·식품 기반 연계전략을 마련했다
- 시는 연내 기본구상을 확정하고 국가계획 반영과 국비 확보를 추진한다
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선용품·식자재 공급부터 콜드체인 구축까지…배후 물류·관광 기반 마련
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 새만금항 신항 개장에 대비해 지역 농생명·식품산업을 활용한 크루즈·물류산업 육성 기반을 마련하고 관련 사업 구체화에 나섰다.
김제시는 10일 시청 상황실에서 관계 공무원과 관계기관, 외부 전문가 등이 참석한 가운데 전북연구원이 수행한 '김제시 크루즈·물류 산업 육성 기본구상 용역' 최종보고회를 개최했다고 밝혔다.
새만금 2호 방조제 전면 해상에 조성 중인 새만금항 신항은 새만금 내부개발 지원과 환황해권 거점항만 육성을 목표로 건설되고 있다.
2030년까지 5만t급 6선석을 조성하고 2040년까지 3선석을 추가해 총 9선석 규모로 확대할 계획이다. 내년 하반기에는 2선석 개장을 앞두고 있으며, 지난해 12월 국내 8번째 크루즈 기항지로 선정됐다.
이번 용역은 크루즈 관광 활성화와 선용품·식자재 공급, 저온 유통체계 등 연관 산업을 육성해 지역경제 파급효과를 높이기 위해 추진됐다. 특히 김제의 농생명·식품산업 기반을 활용해 새만금항 신항과 배후지역을 연결하는 산업·물류 연계전략 마련에 초점을 맞췄다.
최종보고회에서는 국내외 크루즈 동향과 글로벌 식품산업 추세를 분석하고, 새만금항 신항의 배후지역인 새만금 스마트 수변도시와 김제의 동반 성장전략을 제시했다.
주요 내용은 김제의 농생명·식품산업과 내수면어업 기반을 활용한 선용품·식자재 공급체계 마련, 콜드체인(저온 유통체계)과 연계한 배후 물류망 구축, 크루즈 관광객의 체류와 소비를 유도할 기반시설 조성 등이다.
시는 김제지역이 새만금 글로벌 푸드허브의 핵심지역으로 성장할 수 있도록 관련 구상과의 연계 가능성을 검토하고 농림축산식품부와 새만금개발청, 전북특별자치도 등의 정책 및 선행연구를 바탕으로 육성방안을 구체화할 계획이다.
또한 보고회에서 제시된 관계기관과 전문가 의견을 반영해 연내 기본구상을 확정하고 과제별 추진 여건과 우선순위를 검토한다. 새만금개발청, 전북특별자치도 등과 협력해 관련 국가계획 반영과 국비 확보 방안도 마련할 방침이다.
정성주 김제시장은 "이번 기본구상은 정부 국정과제를 새만금이라는 공간에 구체적으로 실현할 수 있는 대표 정책사업이 될 수 있을 것"이라며 "크루즈 선용품 공급과 물류 인프라 확충 등 연관 산업을 육성해 환황해권 물류·관광 거점도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com