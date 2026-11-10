[르포] 전남광주 남구 통일열차 타고 철원으로....분단의 상흔을 마주하다

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철원평화전망대·백마고지 찾아 '평화 탐험'

누적 이동 거리 1만 3911km, 탑승객 5067명

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구의 '통일효도열차'가 평화통일의 염원을 싣고 분단의 상흔이 남아 있는 강원도 철원을 향해 달렸다.

지난 9일 오전 5시 40분쯤 남구 효천역 앞은 열차가 출발하기 전부터 통일을 향한 열기로 달아올랐다. 주민 361명은 '한반도 평화를 염원합니다'라는 문구가 적힌 현수막을 펼쳐 들고 "평화통일"을 외쳤다.

어스름한 새벽 공기를 가르며 울려 퍼진 목소리에는 남북 화합을 바라는 간절한 마음이 담겼다.

통일효도열차에 탑승한 김병내 남구청장. [사진=전남광주 남구]

주민들은 이 염원이 북녘땅에도 닿기를 바라며 철원행 열차에 몸을 실었다. 덜컹거리는 소리와 함께 열차는 서서히 플랫폼을 벗어났다.

6시간여의 이동 끝에 목적지에 가까워지자 버스 차창 밖으로 드넓은 평야와 '평화의 상징'인 두루미떼가 모습을 드러냈다.

우아한 날갯짓과 고고한 자태에 곳곳에서 감탄사가 터져 나왔다. 철새 도래지인 비무장지대(DMZ) 인근에 다다랐음을 실감케 하는 풍경이었다.

남북의 경계를 자유롭게 넘나드는 철새들의 비상은 철책에 가로막힌 분단의 현실을 더욱 뼈아프게 느끼게 했다.

철원은 한때 인구가 10만명에 달하고 고급 음식점이 즐비했던 번화가였다고 한다. 여관과 극장, 학교, 양장점, 은행 등 주요 시설이 들어섰고 철원역에는 연간 28만명이 오갔다는 기록도 있다.

그러나 한국전쟁의 포화 속에 번성했던 시가지의 흔적은 좀처럼 찾아볼 수 없었다.

강원도 철원평화전망대에서 해설을 듣고 있는 주민들. [사진=전남광주 남구]

첫 방문지는 한국사의 비극을 간직한 철원평화전망대였다. 3층 규모의 전망대는 1층 전시관과 2~3층 관람시설 및 전망공간으로 구성돼 있다.

주민들은 평소 쉽게 마주할 수 없는 북녘땅을 손으로 가리키며 한동안 시선을 떼지 못했다. 끝없이 펼쳐진 산과 들판, 그 사이를 가로지르는 차가운 철책이 눈에 들어왔다.

"저렇게 넓은 땅을 두고 서로 대치하고 있으니 참으로 안타깝습니다." 한 주민은 북녘땅을 바라보며 혀를 끌끌 차고 아쉬움을 드러냈다.

초정밀 망원경에 눈을 가져다 대자 닿을 수 없는 북녘땅이 손에 잡힐 듯 생생하게 다가왔다. 평강고원과 선전마을, 백마고지 일대까지 시야에 들어왔다. 남방한계선 아래에서는 군인들이 체력 단련을 하는 모습도 관찰됐다.

백모(54)씨는 "어렸을 때 왜곡된 교육을 받아 북한에 대한 선입견이 있었지만 결국 우리는 한민족이자 한동포라고 생각한다"며 "아들 이름도 백두에서 한라까지 하나 되라는 뜻을 담아 백한일이라고 지었다"며 방긋 웃었다.

김재연(69) 광복회 남구지회장은 "조국의 광복이 완전한 통일로 이어지지 못한 현실이 안타깝다"며 "분단의 아픔을 되새기고 후손들에게 평화로운 한반도를 물려줄 수 있도록 통일에 대한 관심과 노력을 이어가야 한다"고 말했다.

다음 방문지는 한국전쟁 참전 장병들의 숭고한 호국정신과 위훈을 기리는 백마고지 전적지였다.

앞발을 치켜든 하얀 말의 조각상이 방문객을 맞았다. 자크 루이 다비드의 작품에 등장하는 나폴레옹이 탄 백마처럼 역동적인 모습이었다.

바람에 펄럭이는 태극기가 늘어선 길을 따라 걷자 하늘을 향해 우뚝 솟은 상징탑이 위용을 드러냈다. 한국전쟁 당시 가장 치열했던 격전지 중 하나인 백마고지에서 승리를 거둔 참전용사들의 기개를 형상화한 듯했다.

이후 근대문화유산인 옛 노동당사와 철원 9경 중 하나로 꼽히는 고석정을 둘러본 뒤 귀갓길에 올랐다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구 통일효도열차 탑승객들이 9일 강원도 철원 백마고지 전적지에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.11.10 bless4ya@newspim.com

통일효도열차는 2022년부터 올해까지 모두 16차례 운행됐다. 누적 이동 거리는 1만3911km에 달하고 탑승 인원은 5067명에 이른다. 효천역과 파주 도라산역의 앞 글자를 따 '효도열차'라는 이름을 붙였다.

남구의 구정 슬로건인 '으뜸효남구'의 의미도 담았다. 전국 227개 기초지자체 가운데 남북교류 전담 조직을 운영하는 곳은 경기도 광명시와 남구 두 곳뿐이다.

김병내 남구청장은 "전쟁의 아픔과 분단의 흔적이 남아 있는 철원을 둘러보며 평화와 통일의 의미를 되새기는 뜻깊은 기억으로 남길 바란다"며 "앞으로도 더욱 편안하고 만족스러운 통일효도열차로 찾아뵙겠다"고 말했다.

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