박성현 광양시장 "포스코 노사갈등 지역경제 우려"

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장은 10일 포스코 노사에 임금협상 재개를 촉구했다.
- 박 시장은 잠정합의안 부결이 협력업체와 소상공인 생계에 미칠 영향을 우려했다.
- 포스코 노사는 기본급 인상안 등이 부결된 뒤 재협상을 진행하지 못하고 있다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박성현 전남광주통합틀별시 광양시장이 포스코 임금협상 잠정합의안 부결에 따른 지역경제 파장을 우려하며 노사에 조속한 교섭 재개를 촉구했다.
박 시장은 10일 광양시청 열린홍보방에서 '포스코 노사에 드리는 광양시장 호소문'을 발표하고 잠정합의안 부결에 안타까움을 표하며 협력업체 노동자와 소상공인의 생계에 미칠 영향을 우려해 대화와 타협을 요청했다.
그는 "글로벌 경기침체와 중국산 철강재 공급과잉 등으로 철강산업이 어려운 상황이라며 노사 갈등이 지속되면 그 여파가 광양시민의 삶까지 미칠 수 있다"고 우려했다.
특히 "소비 위축과 매출 감소로 어려움을 겪는 소상공인과 포스코 협력업체 노동자들의 현실을 외면해서는 안 된다"고 강조했다.
박 시장은 "대화와 타협은 어느 한쪽의 일방적인 희생이나 양보만으로 이루어질 수 없다"며 "노조에는 대화 지속을 요청하고 회사에는 노동자들의 목소리에 귀 기울일 것을 당부한 뒤 노사민정협의회 자리를 마련하고 직접 협상장을 찾는 등 타결을 위해 노력하겠다"고 말했다.
앞서 포스코 노사는 지난달 말 기본급 2.6% 인상과 일시금 600만 원 지급 등을 담은 잠정합의안을 마련했다. 그러나 지난 7일 조합원 찬반투표에서 찬성 4433표(48.31%)와 반대 4744표(51.69%)로 부결됐다. 전체 조합원 9424명 가운데 9177명이 투표했으며 찬반 격차는 311표였다.
chadol999@newspim.com