박민영·육성재·고수 '나인 투 식스', 일잘러 3인방의 직장 로맨스

AI 핵심 요약beta
- 박민영·육성재·고수가 10일 ‘나인 투 식스’ 단체 포스터를 공개했다.
- 세 배우는 법무팀에서 유쾌한 직장 생활과 뛰어난 업무 호흡을 선보인다.
- ‘나인 투 식스’는 25일 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박민영, 육성재, 고수가 '나인 투 식스'에서 유쾌한 직장 생활과 설레는 로맨스를 예고했다.
SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스다.
이 가운데 '나인 투 식스' 측이 박민영, 육성재, 고수의 유쾌한 직장 생활을 엿볼 수 있는 단체 포스터를 공개해 이목을 집중시킨다. 워커홀릭 법무팀 차장 강이지(박민영)와 햇살 인턴 한선우(육성재), 능력 만렙 본부장 박현태(고수)까지, 비주얼도 업무 능력도 만점인 '일잘러 3인방'의 만남이 설렘을 자극한다.
공개된 포스터에는 서류 한 장을 사이에 두고 머리를 맞댄 강이지, 한선우, 박현태의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 포스터 중앙에 자리한 강이지는 똑 부러지는 칼단발 헤어스타일에 환한 미소를 더해 당당하고 야무진 법무팀 차장의 매력을 발산한다. 그런 강이지가 들고 있는 서류에 시선을 집중한 한선우와 박현태의 모습도 눈길을 끈다. 다정한 매력으로 사무실에 활력을 불어넣을 한선우와 여유로운 카리스마로 중심을 잡아줄 박현태까지 각기 다른 매력의 세 사람이 한자리에 모인 것만으로도 사무실 분위기가 한층 화사해진 듯하다.
무엇보다 하나의 서류를 함께 들여다보며 머리를 맞댄 세 사람의 모습에서는 남다른 팀워크가 느껴진다. 각자의 자리에서 능력을 발휘하는 것은 물론, 서로의 업무에 집중하며 자연스럽게 호흡을 맞추는 모습이 든든함을 더하고 있는 것. 완벽한 비주얼 조합만큼이나 환상적인 업무 시너지를 예고하는 세 사람이 '나인 투 식스'에서 어떤 직장 생활을 펼쳐 나갈지 궁금증을 자극한다.
이처럼 본업도, 비주얼도 '일잘러'인 세 배우 박민영, 육성재, 고수가 함께하는 '나인 투 식스'의 설레는 첫 출근에 기대가 모인다.
한편, SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 오는 25일 수요일 오후 9시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com