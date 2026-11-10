[내일날씨] 전국 맑고 아침 쌀쌀…일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 11일 기상청은 전국이 대체로 맑고 아침 최저 영하 1도라고 예보했다
- 강원 내륙·산지 등 일부 지역은 아침 기온이 영하권으로 내려가겠다
- 낮 최고기온은 14~19도로 오르며 큰 일교차와 수도권·충남 밤 미세먼지가 예상된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 11일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 최저기온이 영하 1도까지 떨어져 춥겠다. 낮에는 기온이 19도까지 올라 일교차가 크겠다.
10일 기상청에 따르면 오는 11일은 강원 내륙·산지와 전북 동부, 경상권 내륙은 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠다.
아침 최저기온은 -1~7도로 예상된다. ▲서울 5도 ▲인천 6도 ▲수원 5도 ▲춘천 1도 ▲강릉 6도 ▲청주 4도 ▲대전 3도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲울산 6도 ▲제주 9도다.
낮 최고기온은 14~19도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 18도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 18도 ▲제주 17도다.
바다 물결은 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 수도권·충남은 밤에 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.
yuniya@newspim.com