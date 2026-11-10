'재혼 황후', 공개 첫 주 화제성 정상…국내외 흥행 돌풍

AI 핵심 요약beta
- 디즈니+ 시리즈 ‘재혼 황후’가 공개 첫 주 국내 드라마 화제성 1위를 차지했다
- ‘재혼 황후’는 공개 후 3일간 디즈니+ 로컬 오리지널 시청 1위를 기록했다
- 50개 이상 해외 시장에서도 한국 콘텐츠 1위에 오르며 글로벌 흥행을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'가 공개 첫 주 국내 TV-OTT 드라마 화제성 1위에 오르며 글로벌 흥행 열기를 이어갔다.
'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.
굿데이터코퍼레이션의 화제성 분석 플랫폼 펀덱스에 따르면 '재혼 황후'는 무려 21.16%의 압도적인 점유율로 공개 1주 차에 TV-OTT 통합 드라마 부문 1위를 단숨에 차지했다. 이번 결과는 뉴스, SNS 등 다방면의 시청자 반응을 종합한 것으로 대중이 가장 주목하는 콘텐츠로서의 위상을 공고히 했다.
이번 펀덱스 정상 기록은 연일 이어지는 글로벌 신드롬의 결정판이라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 지난 3일 공개 이후 3일간 기준, 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 중 전 세계적으로 가장 많이 시청된 작품에 등극했다.
또한, 미국, 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 멕시코, 칠레, 호주·뉴질랜드(ANZ), 캐나다를 포함한 전 세계 50개 이상의 마켓에서 공개된 한국 타이틀 중 1위를 기록했다. 아시아권의 흥행을 넘어 북미와 중남미, 유럽 시장까지 꿰차며 K-로맨스 판타지의 범세계적인 파급력을 실현하고 있다. 공개되자마자 국내 최대 통합 콘텐츠 랭킹 플랫폼 키노라이츠 1위, 콘텐츠 평가 플랫폼 왓챠피디아 1위, 포털사이트 네이버 '많이 찾는 드라마' 최상위권 장악에 이어 펀덱스 1위까지 더해지며 그야말로 국내외 차트 '올킬'이라는 진기록을 써 내려가는 중이다.
전 세계 시청자들을 매혹적인 황실의 한가운데로 이끌며 펀덱스 화제성 1위의 영예를 안은 '재혼 황후'는 지금 바로 디즈니+에서 1~4회를 만나볼 수 있으며, 매주 수요일 2개씩 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com