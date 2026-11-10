국립목포대 "서남권 의료대책 근본 해법 빠져"

AI 핵심 요약beta
- 국립목포대는 10일 서남권 의대 신설 무산 후속책에 반발했다
- 목포대는 의대 선정 과정의 공정성과 적법성 해명을 촉구했다
- 목포대는 의대 신설만이 서남권 의료 불균형 해법이라고 주장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
행정소송·헌법소원 검토…시민단체와 공동 대응 예고
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 서남권 의대 신설 무산에 따른 후속 지원책을 놓고 국립목포대가 실효성 없는 미봉책이라며 반발하고 나섰다.
의대 선정 과정의 적법성 논란이 해소되지 않은 상황에서 보완책부터 논의하는 것은 부적절하다는 입장이다.
국립목포대는 10일 전남대학교병원 분원 설치와 반도체학과 신설 등 서남권 지원 방안에 대해 현실성이 떨어지고 지역 의료 문제의 근본적인 해결책이 될 수 없다며 반대 입장을 밝혔다.
목포대는 입장문을 통해 "국립순천대 의과대학 선정 과정의 공정성과 적법성에 대한 의문이 여전히 해소되지 않았다"며 "명확한 해명과 사과 없이 후속 지원 대책부터 논의되는 것은 매우 유감스럽다"고 지적했다.
특히 지난달 2일 광주지법이 교육부의 독립적 심사 권한을 강조한 점을 거론하며 국립목포대 의대 설립 추진계획서에 대한 실질적 검토 없이 국립순천대 의대 신설이 확정됐다고 주장했다.
국립목포대는 전남광주통합특별시를 상대로 제기한 의대 후보대학 선정·추천 집행정지 신청이 각하되자 즉시 항고했다. 지난 5일 항고심 첫 심리가 진행됐으며 교육부를 상대로 한 행정소송과 헌법소원도 검토 중이다.
대학 측은 도서·오지 등 의료취약지역이 밀집한 서남권의 의료 불균형은 의대 신설을 통해서만 해소할 수 있다고 강조했다. 전남대병원 분원 등 대안은 실현 가능성이 낮고 향후 지역 부담만 가중할 수 있다는 입장이다.
국립목포대는 '목포시의회의 감사원 공익감사 청구와 시민단체의 경찰 고발 등 지역사회 움직임과 연계해 특별시 공모·추천 및 교육부 심사의 부당성을 규명하기 위한 강력한 대응에 나서겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com