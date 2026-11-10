광양제철소, 다문화부부 76쌍에 '백년가약' 선물

AI 핵심 요약beta
- 광양제철소가 9일 다문화 부부 두 쌍의 합동결혼식을 열었다
- 프렌즈 재능봉사단과 가야라이온스클럽이 예식 준비를 지원했다
- 광양제철소는 2007년부터 다문화 부부 76쌍의 결혼을 도왔다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양제철소가 경제적·개인적 사정 등으로 결혼식을 올리지 못한 다문화 부부에게 특별한 결혼식을 선물하며 지역사회 상생과 나눔을 이어가고 있다.
광양제철소는 지난 9일 광양시 금호동 백운플라자 레스토랑에서 프렌즈 재능봉사단과 광양가야라이온스클럽이 함께 다문화 부부 두 쌍의 합동결혼식을 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 다문화가정의 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 마련됐다. 2007년 시작된 합동결혼식을 통해 지금까지 총 76쌍의 부부가 백년가약을 맺었다.
이날 결혼식은 이승복 광양제철소 공정품질담당 부소장의 주례로 진행됐다. 신랑·신부 맞절과 혼인서약에 이어 성혼선언문 낭독으로 부부의 새로운 출발을 축복했다.
광양시 다락마루 공연단과 다문화가정 공연단은 축가와 난타·장구 공연을 선보이며 축하 분위기를 더했다.
프렌즈 재능봉사단은 가야라이온스클럽 회원들과 함께 웨딩드레스 대여부터 메이크업과 헤어스타일링, 사진 촬영, 예식장 장식까지 준비해 결혼식의 의미를 더했다.
이승복 부소장은 "앞으로 서로 변함없이 곁을 지켜주는 든든한 동반자가 되시기를 바란다"며 "부부의 앞날에 사랑과 행복이 가득하기를 광양제철소 모든 직원과 함께 응원할 것"이라고 말했다.
결혼식을 마친 부부들은 "그동안 결혼식을 올리지 못한 아쉬움이 컸는데 많은 분들의 도움으로 아름다운 추억을 만들 수 있어 행복하다"며 감사의 뜻을 전했다.
광양제철소는 한국어 교육과 문화 체험·교류 행사, 생필품 전달, 교육 지원 등 다문화가정의 지역사회 정착을 위한 지원활동도 지속하고 있다.
chadol999@newspim.com