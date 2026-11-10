사천시립도서관, 연말 독서문화 프로그램 다양화

AI 핵심 요약beta
- 사천시립도서관은 10일 12월 독서문화 프로그램과 전시 운영을 밝혔다
- 종합자료실은 새해 다짐 쓰기와 시 필사 등 프로그램을 진행한다
- 어린이·다함께자료실은 체험 행사와 전시, 보드게임 대여를 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한 해를 돌아보고 새해를 준비하는 시간이 도서관 곳곳에 마련된다. 사천시립도서관은 12월 한 달간 자료실별 독서문화 프로그램과 전시를 운영한다고 10일 밝혔다.
종합자료실에서는 대출 영수증 뒷면에 올해 기억에 남는 순간이나 새해 다짐을 적는 '올해의 마침표 내일의 시작표'를 진행한다.
투명 필름에 시구를 옮겨 적는 '사색의 창가, 시로 채우다'와 '크·리·스·마·스' 글자가 들어간 도서를 대출한 뒤 북엔드를 만드는 '메리 북스마스'도 마련했다. 취미 관련 도서를 소개하는 '방구석 취미생활'과 겨울 분위기를 담은 '겨울의 시작과 설렘' 전시도 선보인다.
어린이자료실에서는 한 해 동안 스스로 해낸 일을 적으며 성취를 돌아보는 '2026년 수고한 나에게'를 운영한다. 인권과 공동체의 의미를 생각해보는 '모두가 행복한 세상, 너의 생각은?' 프로그램도 진행한다. 동지의 세시풍속을 퀴즈로 알아보는 '동지야, 팥죽 먹자'와 우수 아동문학 작품을 소개하는 '아동문학상 어워즈' 전시도 마련된다.
다함께자료실에서는 가족이나 친구와 함께 이용할 수 있는 보드게임 대여 프로그램 '따뜻하게 책보드랑'을 운영한다. 도서 한 권을 대출한 이용자가 겨울 이미지를 고르는 'My Favorite Winter' 이벤트와 큰글자책 10권을 소개하는 '크게 보는 즐거움' 전시도 진행한다.
m25322532@newspim.com