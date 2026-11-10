동두천시, 저소득층 문화누리카드 이용 활성화 추진

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 10일 문화누리카드 미사용자 집중 홍보에 나섰다
- 시는 5904명을 대상으로 11월 한 달간 개별 사용을 독려했다
- 116개 가맹점과 맞춤형 안내로 저소득층 이용 편의를 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 저소득층의 문화 향유 기회를 확대하고 문화누리카드 이용을 활성화하기 위해 미사용자를 대상으로 집중 홍보에 나선다고 10일 밝혔다.
문화누리카드는 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 문화예술·국내여행·체육활동을 지원하는 통합문화이용권 사업이다. 동두천시에는 현재 116개 문화누리카드 가맹점이 등록돼 있다.
주요 가맹점은 분야별로 다양하다. 관광 분야에서는 놀자숲과 자연휴양림 등을 이용할 수 있으며 도서 분야에는 우리서점과 잘될 거야 책방, 놀숲 등이 포함된다.
공예 분야에서는 서울문구사와 세진문구사, 제이아트, 랑기 등이 등록돼 있다.
두두리공방과 더봄아뜰리에, 오얏꽃가죽공방 등에서는 문화체험을 즐길 수 있다. 영화 분야에서는 CGV 동두천과 동광극장, 문화극장 등을 이용할 수 있다.
체육 분야의 이용처도 폭넓다. 태권도장과 헬스장, 요가·필라테스 시설, 복싱장, 수영장, 볼링장, 당구장 등 다양한 체육시설과 체육용품 가맹점에서 카드를 사용할 수 있다.
동두천시는 2026년도 문화누리카드 미사용자 5904명을 대상으로 11월 한 달간 집중 안내를 진행한다.
각 동 행정복지센터를 통해 전화와 문자로 개별 사용을 독려하고 동 주민센터 게시판에는 관내 가맹점 목록과 주요 사용처를 게시할 예정이다.
또한 잔액 규모에 따른 맞춤형 사용처를 안내하고 고령자 등 정보 접근이 어려운 대상자에게는 일대일 안내를 제공한다. 이를 통해 카드 사용에 불편을 겪는 시민을 최소화한다는 방침이다.
동두천시 관계자는 "지역 내에도 다양한 문화누리카드 가맹점이 있는 만큼 시민들이 가까운 곳에서 다양한 문화생활을 즐기고 연말까지 적극적으로 이용해 주시길 바란다"고 말했다.
문화누리카드 가맹점과 이용 가능 여부는 문화누리카드 누리집에서 확인할 수 있다. 같은 가맹점이라도 지점별로 사용 가능 품목과 결제 가능 여부가 다를 수 있어 방문 전 확인이 필요하다.
자세한 사항은 거주지 동 행정복지센터 또는 동두천시청 문화예술과로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com