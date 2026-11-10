NCT 드림 정규 6집, 음반·음원 차트 1위

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림이 10일 정규 6집으로 국내 주요 음반 차트 1위를 차지했다.
- 타이틀곡 ‘부기 우기’도 벅스 실시간 차트 정상에 올랐다.
- 앨범은 중국 주요 음원 차트에서도 1위를 기록하며 인기를 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 NCT 드림이 정규 6집으로 차트 1위에 직행했다.
10일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 지난 9일 발매된 NCT 드림의 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'은 한터차트, 써클 리테일 앨범 차트 등 국내 주요 음반 차트 일간 1위를 차지했다.
또한 타이틀곡 '부기 우기(Boogie Woogie)' 역시 벅스 실시간 차트 1위에 올랐다.
이번 앨범은 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 전체 및 정규 부문에서 모두 1위를 차지하고, 판매액 75만 위안을 돌파해 '트리플 골드 앨범'에 등극했으며, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 텐센트뮤직 K팝 차트에서도 타이틀곡 '부기 우기' 1위 및 전곡 차트인을 기록했다.
NCT 드림정규 6집은 빈티지 디스코 사운드가 경쾌한 타이틀곡 '부기 우기'를 포함한 총 10곡으로 구성되어 있으며, 지난 10년간 쌓아온 음악적 경험을 바탕으로 한층 확장된 음악 색깔과 깊어진 시너지를 확인할 수 있다.
NCT 드림은 이 오후 6시 유튜브 채널 '채널십오야'의 '쩜오야' 콘텐츠에 출연하며, 오후 5시에는 런쥔이 유튜브 채널 KBS Kpop의 '리무진서비스'를 통해 팬들과 만난다.
alice09@newspim.com