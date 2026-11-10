아일릿 '빌려온 고양이', 스포티파이서 2억 스트리밍…통산 6번째

AI 핵심 요약beta
- 아일릿은 10일 ‘빌려온 고양이’로 스포티파이 2억 스트리밍을 돌파했다.
- ‘빌려온 고양이’는 팀 통산 여섯 번째 2억 스트리밍 곡으로 기록됐다.
- 아일릿은 미니 5집으로 빌보드 200 6위에 진입하며 글로벌 성과를 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿의 '빌려온 고양이(Do the Dance)'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍을 돌파했다.
10일 스포티파이에 따르면 아일릿의 미니 3집 '밤(bomb)'의 타이틀곡 '빌려온 고양이 (Do the Dance)'가 지난 8일 기준 누적 2억 30만 4860회 재생됐다. 이는 팀 통산 여섯 번째 2억 스트리밍 곡이다.
'빌려온 고양이 (Do the Dance)'는 로맨틱한 스트링 테마가 특징인 프렌치 하우스 장르 기반의 곡으로, 첫 데이트의 설렘과 풋풋함이 고스란히 묻어난다.
독특한 제목은 첫 데이트에서의 실수로 멍해진 상태를 '빌려 온 고양이같이'라는 속담에 비유한 것이다. 발매 당시 고양이 몸짓처럼 섬세하면서도 날렵한 안무와 독창적인 가사로 주목받았다.
아일릿은 지금까지 총 9곡을 억대 스트리밍 반열에 올렸다. 데뷔곡 '마그네틱(Magnetic)'은 K팝 그룹 데뷔곡 중 최단기간(약 2년 7개월)에 9억 회 이상 재생됐다.
아일릿은 지난달 발표한 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'으로 글로벌 호성적을 이어가고 있다. 신보는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(11월 14일 자) 6위로 진입하며 세계 최대 팝 시장 내 뚜렷한 존재감을 드러냈다.
타이틀곡 '체포하겠어'는 멜론, 벅스, 지니뮤직 등 국내 주요 음원 차트 최신 주간 차트(집계 기간 11월 2일~8일) 상위권을 휩쓸고 있다.
이 곡은 강력한 중독성의 호루라기 사운드와 맛깔나는 포인트 안무로 인기를 얻으며 틱톡, 유튜브 쇼츠 등 글로벌 숏폼 플랫폼에서도 각광받고 있다.
alice09@newspim.com