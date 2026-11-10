경기연구원 "도민 92% 기후변화 체감...기후보험, 취약계층 보호 강화해야"

AI 핵심 요약beta
- 경기연구원은 10일 취약계층 기후안전망 강화가 시급하다는 보고서를 발간했다
- 경기도민 92.2%는 기후변화가 삶에 직접 영향을 미친다고 답했다
- 경기 기후보험은 1차년도에 5만1766건, 약 12억7780만원을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1차년도 5만1766건 지원 중 취약계층 96.7%
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 기후변화가 도민의 건강과 삶에 직접적인 영향을 미치는 가운데 상대적으로 피해가 큰 취약계층을 위한 공공 차원의 기후안전망 강화가 시급하다는 연구결과가 나왔다.
경기연구원은 10일 이 같은 내용이 담긴 '경기도 기후안전망 구축을 위한 경기 기후보험 정책 방향' 보고서를 발간했다고 밝혔다.
경기도민을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 92.2%가 기후변화가 개인 삶에 직접적인 영향을 미친다고 답했다. 이 중 '폭염·한파로 인한 건강 영향'이 72.8%로 가장 높은 비중을 차지했다.
특히 최근 1년간 폭염으로 인한 온열질환 증상 경험률은 취약계층(46.5%)이 비취약계층(29.3%)보다 17.2%p 높았으며 증상으로 인한 의료기관 진료 경험도 취약계층(31.9%)이 비취약계층(11.8%)보다 2.7배 이상 높아 취약계층의 건강피해가 심각한 것으로 조사됐다.
이상기후 대응을 공공의 영역으로 인식하는 도민 비율은 77.6%에 달했으며 기후건강피해 보상 정책보험이 공공 차원에서 필요하다는 응답도 62.7%로 개별 대응(20.4%)을 크게 앞질렀다.
경기 기후보험 1차년도 운영성과 분석 결과 총 5만 1766건(약 12억 7780만 원)이 지원됐으며 이 가운데 취약계층 지원이 5만 43건으로 전체 건수의 96.7%(금액 기준 78.9%)를 차지해 취약계층 보호 역할을 톡톡히 해낸 것으로 분석됐다.
보고서는 향후 경기 기후보험이 전 도민 기본보장을 유지하면서 취약계층을 두텁게 보호하도록 보장 방식 고도화, 정보 제공 및 청구 지원 강화, 재정 효율성 제고 등을 추진해야 한다고 제언했다.
이은환 경기연구원 선임연구위원은 "기후변화는 현재 삶과 건강에서 체감하는 현실적 위험으로 취약계층의 의료이용 부담이 한층 크다"며 "전 도민 기본지원을 바탕으로 취약계층 보호를 강화하고 실제 수혜로 원활히 이어지도록 제도를 고도화할 필요가 있다"고 강조했다.
1141world@newspim.com