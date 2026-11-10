2027 문학상주작가 지원사업 역대 최대규모, 13일 공모 신청 마감

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 아르코는 10일 문학상주작가 지원사업 공모를 진행했다
- 2027년 문학시설 175곳과 작가 175명을 지원하고 2개년 제도를 도입했다
- 작가 활동기간과 급여를 늘리고 채용 절차의 공정성도 강화할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 도서관, 문학관, 서점 등 문학시설에 작가가 상주하며 창작활동과 주민 문학프로그램을 병행하는 '2027년 문학상주작가 지원사업' 공모가 오는 13일에 지원신청 접수를 마감한다고 밝혔다.
2027년도 사업은 급증하는 현장 수요에 발맞춰 지원 규모를 대폭 확대하고, 제도 개선을 통해 사업 운영의 안정성을 높였다. 역대 최대 규모인 총 175개 시설(상주작가 175명)을 지원하며, 현장의 오랜 숙원이었던 '2개년 다년 지원 제도'를 최초로 도입한다. 이를 통해 문학시설이 단기 성과에서 벗어나 지역주민을 위한 안정적이고 지속성 있는 문학프로그램을 운영할 수 있게 되었다.
이와 함께 작가와 시설의 체감 여건도 대폭 개선된다. 상주작가 활동기간을 기존 7개월에서 9개월(3월~11월)로 연장하고, 월 급여 역시 생활임금 평균을 반영하여 255만 원으로 인상하는 등 고용 안정성을 강화했다. 프로그램 운영비도 시설당 700만 원으로 증액되어 내실 있는 운영이 가능해질 전망이다.
또한 문체부와 아르코는 현장 의견을 적극 수렴하여 상주작가 채용 프로세스를 전면 정비한다. 서류 및 면접 절차를 표준화하고, 공통 심사 기준을 도입하며, 면접위원의 사전 교육을 의무화하는 등 채용 과정의 공정성과 투명성을 대폭 강화할 방침이다.
이범헌 아르코 위원장은 "이번 사업 개편은 현장의 목소리를 최우선으로 반영하여 지원의 폭과 깊이를 모두 넓힌 결과"라며, "전국의 역량 있는 문학 시설이 상주작가와 긴밀히 호흡하며 다채로운 프로그램을 기획해 주시길 바라며, 지역 문학의 활성화를 이끌 거점 시설들의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다."고 전했다.
이번 공모의 지원대상은 상주작가에게 창작 공간 제공이 가능하고 문학프로그램을 운영할 여건을 갖춘 전국의 도서관, 문학관, 서점이다. 접수는 국가문화예술지원시스템을 통해 오는 13일(금) 15시까지 진행된다. 더 자세한 내용은 아르코 누리집에서 확인할 수 있다.
한편, 상주작가로 활동을 희망하는 문학 작가들은 2027년 1월 중 진행되는 '온라인 채용박람회'를 통해 별도 지원하면 된다.
jyyang@newspim.com