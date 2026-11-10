스트레이키즈, '런 잇' 추가 개최…전 세계 31개 지역·46회 규모

AI 핵심 요약beta
- 스트레이키즈는 9일 월드투어 ‘런 잇’ 추가 개최지를 공개했다
- 스트레이키즈는 2027년 4월부터 7월까지 23개 지역에서 25회 공연한다
- 스트레이키즈는 기존 일정을 포함해 총 31개 지역 46회 공연을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이키즈가 월드투어 '런 잇(RUN IT)'의 추가 개최지를 공개했다.
스트레이키즈는 지난 9일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 멤버들의 모습이 담긴 포스터와 함께 투어 추가 개최지를 게재했다.
이에 따르면 스트레이키즈는 2027년 4월 24일~25일 요코하마, 5월 4일~5일 오사카, 16일 시애틀(현지시간), 19일 밴쿠버, 22일 산타클라라, 25일 샌디에이고, 29일 로스앤젤레스, 6월 3일 알링턴, 5일 휴스턴, 8일 애틀랜타, 11일 마이애미, 14일 올랜도, 18일 시카고, 22일 볼티모어, 25일 토론토, 29일 이스트 러더포드, 7월 9일 파리, 13일 런던, 17일 뮌헨, 21일 빈, 24일 바르셀로나, 27일 아른험, 31일 밀라노까지 총 23개 지역 25회 공연을 진행한다.
스트레이키즈는 앞서 '런 잇' 서울 공연을 시작으로 8월 '해외 남성 아티스트 사상 최초 단독 입성'을 이룬 도쿄 국립경기장을 거쳐 2027년 3월 싱가포르까지 총 9개 지역 21회 공연 개최를 예고했다.
이어 이번 추가 개최지까지 총 31개 지역 46회로 규모를 확장함은 물론 다수의 글로벌 대형 스타디움 공연장 단독 콘서트로 다시 한번 인기를 입증할 전망이다.
alice09@newspim.com