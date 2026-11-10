듀스, 31년 만에 정규앨범…AI로 故 김성재 목소리 구현

AI 핵심 요약beta
- 듀스가 10일 31년 만에 정규 4집 발표 소식을 전했다
- 이현도가 총괄 제작하고 AI로 고 김성재 목소리를 구현했다
- 앨범은 21일 발매되며 수익 일부는 김성재 유가족에게 지급된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
문체부·콘진원 신기술 융합 음악콘텐츠 지원사업 선정
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 듀스가 31년 만에 새 정규앨범을 발표한다는 소식이 10일 전해졌다.
9일 와이드컴퍼니(WA:ID COMPANY)는 듀스가 오는 21일 정규 4집을 발매한다고 밝혔다. 듀스가 정규앨범을 내는 것은 1995년 발표한 3집 '포스 듀스(Force Deux)' 이후 31년 만이다.
이번 앨범은 멤버 이현도가 총괄 프로듀싱을 맡았으며 인공지능(AI) 기술을 활용해 고(故) 김성재의 목소리를 구현했다.
앨범에는 앞서 공개된 '라이즈(Rise)', '또 하루', '더 퓨처(The Future)' 등을 비롯한 곡들이 담긴다.
이번 프로젝트는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 '2026 신기술 융합 음악콘텐츠 개발 지원' 사업에 선정돼 추진됐다. 와이드컴퍼니는 음성 AI 전문기업과 협업해 김성재의 음색과 보컬 특성을 구현하는 기술을 개발해 신곡 제작에 활용했다.
수익 일부를 김성재 유가족과 나누는 방안도 마련됐다. 한국음악실연자연합회는 지난해 12월 이현도의 의사를 반영해 신곡에서 발생하는 저작인접권 분배금 일부가 김성재 유가족에게 지급될 수 있도록 구조를 마련했다고 발표했다.
듀스는 김성재와 이현도가 결성한 그룹으로 1993년 정규 1집 '듀스(DEUX)'로 데뷔했다. '나를 돌아봐', '여름 안에서', '굴레를 벗어나' 등의 곡을 발표하며 활동했다.
1995년 팀 해체 이후 이현도는 프로듀서로, 김성재는 솔로 가수로 활동을 이어갔다. 같은 해 김성재가 세상을 떠난 뒤 듀스 명의의 신곡 활동은 중단됐다.
이후 이현도의 프로듀싱과 AI 기술을 결합한 프로젝트가 추진되면서 지난해 11월 '라이즈'를 시작으로 새로운 곡들이 공개됐고, 오는 21일 정규 4집으로 이어지게 됐다.
taeyi427@newspim.com